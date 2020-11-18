В воскресенье, 22 ноября, зрителей телеканала «1+1» ждет громкое возвращение на паркет Олега Винника, который вынужден был досрочно покинуть шоу из-за того, что заболел COVID-19. А также, впервые в истории шоу, звездные пары станцуют с ведущими проекта.

В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. В женском полуфинале четвертого сезона проекта за победу соревнуются три пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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Накануне стало известно, что один из танцев звездные пары исполнят с ведущими. Так, впервые на «Танцях з зірками» Тина Кароль, Юрий Горбунов и ведущий балкона Олег Винник, выйдут на паркет вместе с парами. Тина Кароль с одной из пар исполнит румбу, Юрий Горбунов - квикстеп, а Олег Винник - танго.

Зрителей ждет еще один сюрприз - вместе с Олегом Винником встречать пары на балконе будет Оля Фреймут, которая хорошо известна своими «острыми» комментариями в адрес участников и судей.

Напомним, в это воскресенье по результатам судейского и зрительского голосования, одна пара покинет шоу в шаге от финала.

С кем именно из ведущих будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто займет четвертое судейское кресло, и кто станет спецгостями вечера, станет известно в ближайшее время.

Напоминаем, каждое воскресенье зрители могут поддержать своих фаворитов. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1plus1.video».

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения «1plus1.video». В нем доступна функция «Суперголос», равная 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 «Суперголосов» за одного участника.

Смотрите шоу «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

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Автор: УНИАН