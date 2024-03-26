В украинский прокат фильм выйдет 6 июня 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер комедийного боевика "Плохие парни: Все или ничего" (Bad Boys: Ride or Die), который станет четвертой частью культовой франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Ловренсом.

Когда их бывший шеф капитан Конрад Говард загадочным образом умирает и его обвиняют в многолетнем сотрудничестве с наркокартелями, копы-напарники Майк Ловри и Маркус Бернетт должны докопаться до истины, чтобы не только оправдать своего шефа, но и спасти собственные жизни.

В новом фильме к своим ролям вернулись Уилл Смит (детектив Майк Лоури), Мартин Лоуренс (детектив Маркус Бернетт) и Джо Пантолиано (капитан Конрад Говард), которые появлялись во всех предыдущих фильмах серии, а также Ванесса Хадженс, Александр Людвиг и DJ Khaled, представленные в предыдущем фильме.

Сняли фильм режиссеры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, которые также поставили третью часть франшизы.

Как сообщила пресс-служба компании B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 6 июня 2024 года.

Франшиза "Плохие парни"

Первый фильм "Плохие парни" от режиссера Майкла Бэя вышел в 1995 году и, несмотря на средние отзывы от критиков, стал настоящим хитом в прокате, собрав более 140 миллионов долларов при бюджете менее 20 миллионов и одновременно сделав исполнителей главных ролей Уилла Смита и Мартина Лоуренса настоящими звездами.

В 2003 году вышло продолжение фильма, который также снял Майкл Бэй. Лента получила в основном негативные отзывы от критиков, однако была успешной в прокате.

Выхода третьей части пришлось ждать почти 20 лет. Фильм "Плохие парни навсегда" вышел в 2020 году, получив положительные отзывы от критиков и собрав большую кассу в прокате.

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