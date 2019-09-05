Появился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом (видео)

По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком.

В сети появился первый трейлер боевика "Плохие парни 3", который завершит трилогию приключений полицейских-напарников в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренcа.

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По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком. Бывшим друзьям придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который жаждет отомстить "плохим парням" за смерть брата.

Режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано и др.

Мировая премьера картины запланирована на 23 января 2020 года.