Появился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом (видео)
11:06, 05 сентября 2019Кино и музыка
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По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком.
В сети появился первый трейлер боевика "Плохие парни 3", который завершит трилогию приключений полицейских-напарников в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренcа.
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По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком. Бывшим друзьям придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который жаждет отомстить "плохим парням" за смерть брата.
Режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано и др.
Мировая премьера картины запланирована на 23 января 2020 года.
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