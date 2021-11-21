Маникюр на Новый год 2022 / pexels.com

Наверное, каждая девушка обожает подготовку к Новому году, ведь это только приятные хлопоты. Помимо наряда, прически и макияжа нужно еще и позаботиться о своих ручках. Чтобы вам было легче определиться, УНИАН собрал самые актуальные варианты маникюра на Новый год 2022.

Красный маникюр

Если в повседневной жизни модницы уже отходят от броских дизайнов, то Новый год - это возможность порадовать себя чем-то новеньким и более ярким. Красный маникюр с оленями или снежинками - это то, что нужно смелым дамам. А возможно вы захотите "сладкий" маникюр? Тогда рисуйте конфетки.

Маникюр на Новый год 2022 / instagram.com/photo_exclusive_nails

Серебряный маникюр

Последний тренд - это светоотражающие гель-лаки. Под обычным осветлением они выглядят просто как блестки, но раскрываются по-новому, когда на них светят лампой. Такой же WOW-эффект вы можете создать, поднеся ручки к гирлянде.

Маникюр на короткие ногти

Идеальным вариантом для коротких ногтей будет темный маникюр с небольшим количеством глиттера. Так, вы сможете сделать его более сияющем. При этом именно такое покрытие подойдет под любой образ.

Маникюр на Новый год 2022 / instagram.com/photo_exclusive_nails

Французский маникюр

Любительницам классики предлагаем сделать французский маникюр, украсив его снежинками. Или можно сделать цветной френч. Несмотря на то, что это классика, с ней можно экспериментировать. 

Маникюр на Новый год 2022 / instagram.com/mani___kure

Маникюр с дизайном

Так как 2022 год - это год Тигра, то можно проявить всю свою смелость и сделать покрытие с тигровой расцветкой. Конечно, есть вариант, что через два дня он вам надоест, зато порадуете хозяина года. Возможно, тогда он будет к вам благосклонен весь следующий год.

Маникюр на Новый год 2022 / instagram.com/morgan_nail_gtn

Напомним, как позаботиться о своей красоте в холодное время года. 

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Автор: Диана Могилевич