До Нового года осталось чуть больше месяца, поэтому еще есть время, чтобы определиться с маникюром.

Наверное, каждая девушка обожает подготовку к Новому году, ведь это только приятные хлопоты. Помимо наряда, прически и макияжа нужно еще и позаботиться о своих ручках. Чтобы вам было легче определиться, УНИАН собрал самые актуальные варианты маникюра на Новый год 2022.

Красный маникюр

Если в повседневной жизни модницы уже отходят от броских дизайнов, то Новый год - это возможность порадовать себя чем-то новеньким и более ярким. Красный маникюр с оленями или снежинками - это то, что нужно смелым дамам. А возможно вы захотите "сладкий" маникюр? Тогда рисуйте конфетки.

Серебряный маникюр

Последний тренд - это светоотражающие гель-лаки. Под обычным осветлением они выглядят просто как блестки, но раскрываются по-новому, когда на них светят лампой. Такой же WOW-эффект вы можете создать, поднеся ручки к гирлянде.

Маникюр на короткие ногти

Идеальным вариантом для коротких ногтей будет темный маникюр с небольшим количеством глиттера. Так, вы сможете сделать его более сияющем. При этом именно такое покрытие подойдет под любой образ.

Французский маникюр

Любительницам классики предлагаем сделать французский маникюр, украсив его снежинками. Или можно сделать цветной френч. Несмотря на то, что это классика, с ней можно экспериментировать.

Маникюр с дизайном

Так как 2022 год - это год Тигра, то можно проявить всю свою смелость и сделать покрытие с тигровой расцветкой. Конечно, есть вариант, что через два дня он вам надоест, зато порадуете хозяина года. Возможно, тогда он будет к вам благосклонен весь следующий год.

Напомним, как позаботиться о своей красоте в холодное время года.

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Автор: Диана Могилевич