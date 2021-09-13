Сериал расскажет о лучнике Клинте Бартоне из оригинальной шестерки Мстителей и его будущей протеже Кейт Бишоп.

Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер предстоящего мини-сериала "Соколиный глаз" (Hawkeye), снятого по мотивам комиксов Marvel.

Сообщается, что первый эпизод сериала выйдет 24 ноября 2021 года на Disney+.

"Соколиный глаз" станет уже пятым сериалом в рамках четвертой фазы расширенной киновселенной Marvel, после "Ванда / Вижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Что, если?...".

На этот раз в центре сюжета окажется лучшик Клинт Бартон / Соколиный глаз – последний персонаж из оригинальной шестерки Мстителей, у которого не было сольного проекта. Однако, вполне вероятно, что как и в случае с Черной вдовой, этот сериал будет иметь целью попращаться с персонажем и вывести на первый план нового меткого стрелка.

Как видно из трейлера, после событий фильма "Мстители: Финал", Бартон вернулся к мирной жизни со своей семьей, как ему казалось, оставив свое жестокое альтер-эго Ронина в прошлом. Однако в какой-то момент на улицах появляется новый лучник, под личиной которого скрывается юная фанатка Соколиного глаза и его будущая протеже Кейт Бишоп.

Уже известно, что к роли Клинта Бартона вернется Джереми Реннер, исполнивший эту же роль в фильмах о Мстителях. Роль его последовательницы исполнит Хейли Стейнфилд ("Железная хватка", "Бамблби"). Роль матери главной героини исполнит Вера Фармига ("Заклятие", "Мотель Бейтс").

Кроме того, в сериале будет представлена супергероиня Майя Лопес / Эхо в исполнении Алаквы Кокс – глухая коренная американка, которая в совершенстве копирует движения другого человека. Ранее Marvel также анонсировала отдельный сериал, посвященный этому персонажу, который выйдет уже после "Соколиного глаза".

Читайте такжеВ финале "Локи" представили "следующего большого злодея" киновселенной MarvelТакже в сериале вернется персонаж Елены Беловой – новой Черной вдовы в исполнении Флоренс Пью, с которой зрители впервые познакомились в фильме "Черная вдова" этим летом. Напомним, в сцене после титров фильма уже был намек на то, что Белова может появиться в "Соколином глазе" – тогда персонаж Валентины Аллегры де Фонтейн в исполнении Джулии Луи-Дрейфус ("Вице-президент"), которая впервые была представлена в киновселенной Marvel весной 2021 года в сериале "Сокол и Зимний солдат", пришел к Беловой с "заказом" на Бартона, заявив, что это он виновен в смерти ее нареченной сестры Наташи Романофф.

Вас также могут заинтересовать такие материалы:

Автор: Марина Григоренко