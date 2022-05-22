Именно на Каннском кинофестивале состоялась премьера картины.

В субботу, 21 мая, на Каннском кинофестивале презентовали киноленту украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир". После премьеры зрители около 6 минут аплодировали. Такие длительные овации - рекорд в Каннах.

Об этом сказано на официальной странице фильма "Памфир" в Facebook.

"Рекордные 6+ минут послепремьерных оваций для фильма "Памфир" в программе Quinzaine des Réalisateurs ("Двухнедельник режиссеров") на Каннском кинофестивале. И это не слова нашей команды. Благодарим всех сопродюсеров из четырех стран – Украины, Польши, Франции и Чили. И первым зрителям, благодаря эмоциям которых, команда фильма не смогла удержаться от слез умиления. Эти аплодисменты и благодарность посвящены Украине! Все будет Украина!", - сказано в сообщении.

Команда фильма отметила, что данные аплодисмены адресованы Украине.

Отметим, "Памфир" - это фильм совместного производства Украины, Франции, Польши и Чили. В центре сюжета история мужчины из Прикарпатья, перед которым предстал выбор - либо честная, но бедная жизнь, либо возможность заработать много денег "темным путем".

Напомним, названы топ-5 душевных фильмов для хорошего настроения.

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