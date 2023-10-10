Мировая премьера документального фильма "Откуда куда" состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

За последнюю неделю документальный фильм "Откуда куда" (Skąd dokąd / In The Rearview) польского режиссера Мачека Хамелы, рассказывающий об эвакуации украинцев с прифронтовых территорий в начале полномасштабного российского вторжения, получил награды на кинофестивалях в Швейцарии, Франции и Германии.

В частности, фильм одержал победу в номинации "Лучший документальный фильм" на кинофестивале в Цюрихе (Zurich Film Festival), который является вторым крупнейшим в немецкоязычном мире кинофестивалем.

На кинофестивале FilmFest Hamburg фильм "Откуда куда" получил политическую кинопремию от Фонда Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Foundation's Political Film Award), который награждает ленты с социально важным контекстом.

"Один фильм отличался от претендентов. Он снят в самых сложных условиях, одной камерой, в одном узком пространстве. Вид через окно показывает кадры, подобные тем, которые мы все видели по телевизору, кадры разрушений. Но теперь мы видим их взглядом тех, чей мир только что был разрушен. Мы смотрим в их лица, слушаем, что они говорят, часто они кажутся удивительно равнодушными, иногда откровенно травмированными, всегда лаконичными и всегда трогательными... В жанре антивоенных фильмов преобладают ленты, где мужчины ведут войну. А этот фильм действительно антивоенный, ведь он рассказан потерпевшими. Он является средством против привыкания к войне, он делает видимыми тех, чьи жизни перевернулись с началом войны в Украине. Этот большой фильм заслуживает большую аудиторию", – объяснили свой выбор члены жюри фестиваля.

Кроме того, фильм получил "Главную награда международного жюри" на французском международном кинофестивале "Война на экране" (War on Screen International Film Festival) и сразу три награды на еще одном французском кинофестивале Festival 2 Cinema de Valenciennese: Гран-при, награду от критиков и награду от студентов.

Фильм "Откуда ууда" – что известно

Фильм "Откуда куда" рассказывает о первых днях вторжения России в Украину. Люди сталкиваются с неопределенностью, здесь и сейчас они решают отказаться от того, что имеют, и убежать от войны. Когда они садятся в пыльный автобус на иностранных номерах, то держат в руках самое ценное, что осталось. Машина преодолевает десятки тысяч километров, выполняя различные функции для беженцев: комнаты ожидания, больницы, приюта, зоны доверия и показаний, которые являются общими для людей, которые встретились случайно.

"Откуда куда" – это коллективный портрет, составленный из переживаний тех, кто имеет единственную цель: найти безопасное место в водовороте войны. В автобусе, их временном убежище, исчезают важность пола, возраста, цвета кожи, физического состояния, происхождения, идентичности, мировоззрения и веры.

Мировая премьера документального фильма "Откуда куда" состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года. Лента уже получила ряд наград, в частности: "Лучший польский фильм" и "Награду Ассоциации артхаусного кино" на польском кинофестивале Millennium Docs Against Gravity; "Главную награду жюри" на британском кинофестивале Sheffield DocFest; "Специальную награду" на исландском кинофестивале IceDocs; "Лучший документальный фильм" на Одесском международном кинофестивале. Североамериканская премьера фильма состоялась на канадском кинофестивале TIFF (Toronto International Film Festival).

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