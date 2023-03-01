Фильм "Опасный" от одного из самых известных немецких режиссеров современности выйдет в украинский прокат 23 марта 2023 года.

Вышел украинский трейлер музыкальной криминальной драмы "Опасный" (Rheingold) от одного самых известных немецких режиссеров современности Фатиха Акина.

Фильм рассказывает о мужчине, который проходит путь от беженца, мелкого преступника до крупного наркодилера. За смелость и жестокость его прозвали Опасным. Но теперь у него новая цель – стать звездой хип-хопа. Однако как это сделать, когда тебя упекли за решетку?

Лента снята на основе биографического романа "Все или ничего" (Alles oder Nix) немецкого предпринимателя, рэпера, продюсера и владельца нескольких известных лейблов Гивара Хаджаби, более известного под псевдонимом Xatar ("опасный" в переводе с курдского). Его путь к славе был полон авантюр: в 2009 году он принял участие в ограблении, после чего скрывался от розыска в Ираке. Избежать наказания ему не удалось, и он таки попал в тюрьму, где записал свой альбом на тайно пронесенный диктофон.

Режиссером ленты выступил обладатель "Золотого медведя" Берлинале (за фильм "Головой о стену") и "Золотого глобуса" (за фильм "На грани"). Также он снял такие известные немецкие фильмы, как "Душевная кухня", "Чик" и "Золотая перчатка".

Главную роль исполнил звезда сериала "Племена Европы" от Netflix Эмилио Сакрая.

В немецкий прокат фильм вышел осенью 2022 года и получил положительные отзывы. Рейтинг фильма на IMDb в настоящее время составляет 7,1 балла, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрения критиков и 71% зрителей.

Как сообщал УНИАН, также в этом году в украинский прокат выйдет украинская музыкальная криминальная драма "Короли рэпа", одну из главных ролей в которой исполнил популярный певец Wellboy.

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