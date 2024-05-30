В украинский прокат фильм выйдет 19 сентября 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер комедийного экшна "Одинокие волки" (Wolfs), главные роли в котором сыграли Брэд Питт и Джордж Клуни.

В центре сюжета фильма – двое конкурирующих профессиональных "чистильщиков", которые вынуждены объединить усилия, чтобы скрыть следы громкого преступления. Однако, неожиданно для них, обычное дело превращается в настоящий беспорядок.

Для Питта и Клуни, которые являются давними друзьями в реальной жизни, это уже не первая совместная работа. Тем не менее, последний раз они вместе играли в одном фильме аж в 2007 году – в криминальной комедии "Тринадцать друзей Оушена". Также в этом году они оба имели небольшие роли по озвучиванию анимационных персонажей в фильме "Воображаемые друзья" Джона Красински.

Также в фильме сыграли Остин Абрамс (сериалы "Ходячие мертвецы", "Эйфория"), Эми Райан (сериалы "Закон и порядок", "Офис", "Шугар") и Пурна Джаганнатан (сериалы "Карточный домик", "Большая маленькая ложь").

Режиссером "Одиноких волков" выступил Джон Уоттс, который до этого снял три последние части "Человека-паука" с Томом Холландом (2017, 2019, 2021 годы), а также триллер "Полицейский автомобиль" с Кевином Бейконом (2015).

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 19 сентября 2024 года.

Отметим, что комедийный боевик "Одинокие волки" является следующим проектом после "Наполеона" Ридли Скотта, выпущенным в рамках соглашения между компанией Apple и Sony Pictures Releasing о выпуске их фильмов в кинотеатральный прокат, а не только на стримингах онлайн.

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