Режиссер культового новогоднего фильма "Один дома" Крис Коламбус наконец-то положил конец многолетним спорам о том, откуда у родителей Кевина МакКалистера средства на красивый и огромный особняк в Чикаго и дорогие путешествия на праздники.
В интервью изданию The Hollywood Reporter он объяснил, что в фильме было несколько намеков на то, чем именно занимаются родители Кевина. К примеру, внимательные зрители могли обратить внимание на манекены, которые мальчик установил дома, чтобы отпугнуть воров в первой части.
Это могло бы натолкнуть на мысль о том, что Кейт Маккалистер, которую воплотила на экранах Кэтрин О'Хара, "была очень успешным модельером", говорит Коламбус.
Что касается Питера Маккалистера, роль которого исполнил Джон Херд, то здесь детали несколько размыты – точно профессию режиссер не вспомнил. Отец Кевина мог работать в рекламе.
Однако одну вещь Коламбус знал наверняка: Питер не имел таланта к криминалистике и не занимался "организованной преступностью, хотя в то время в Чикаго было много организованной преступности".
Фильм "Один дома": вы могли этого не знать
Звезда праздничного фильма "Один дома" Джо Пеши, сыгравший грабителя Гарри, получил ожог во время съемок легендарной сцены с горящей шапкой. Рассказал он об этом лишь несколько лет назад.
Кроме того, Джо Пеши признался, что специально старался меньше контактировать с исполнителем роли Кевина во время съемок, чтобы в кадре между персонажами сохранялась динамичность.