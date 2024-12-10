Актеры снова порадовали фанатов.

30 лет спустя актеры, сыгравшие детей в культовом рождественском фильме "Один дома", снова встретились. К сожалению, Маколей Калкин, исполнитель главной роли, не смог присоединиться к этому событию. Об этом сообщает британское онлайн издание Independent.

Несмотря на многочисленные продолжения и попытки перезапуска, магия первых двух фильмов "Один дома" остается недостижимой. В значительной степени это благодаря талантливому актерскому составу, который создал незабываемую семейную атмосферу.

И вот, спустя три десятилетия, часть этой команды снова вместе. Кристин Минтер, Майкл С. Маронна, Девин Ретрей, Анджела Готалс и Джедидая Коэн, сыгравшие братьев, сестер и двоюродных Кевина Маккалистера, встретились с фанатами в магазине Pandora's Box Toys & Collectibles в Лафайетте.

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Стоит отметить, что это не первое воссоединение актеров "Один дома". В декабре 2023 года Маколей Калкин встретился с Кэтрин О'Хара, которая сыграла его маму в фильме, на церемонии открытия его звезды на Голливудской аллее славы.

Это воссоединение стало настоящим подарком для фанатов фильма, которые имели возможность пообщаться с актерами, получить автографы и фотографии. Встреча вызвала волну ностальгии и напомнила о том, как сильно "Один дома" повлиял на поп-культуру.

Хотя Маколей Калкин не присутствовал на этом событии, его вклад в успех фильма неоспорим. Его образ Кевина Маккалистера стал культовым, а сам фильм - неотъемлемой частью рождественских праздников для многих семей по всему миру.

Это воссоединение еще раз доказывает, насколько сильным является влияние "Один дома" на поп-культуру. Фильм, снятый более 30 лет назад, до сих пор остается актуальным и любимым для многих зрителей. История Кевина Маккалистера продолжает вдохновлять и дарить радость, а актеры, сыгравшие в нем, навсегда останутся в памяти зрителей как часть этой волшебной рождественской истории.

Фанаты имели возможность не только увидеть любимых актеров, но и приобрести различные товары, связанные с фильмом, и сфотографироваться с ними.

Напомним, звезда "Один дома" получил серьезные ожоги во время съемок знаменитой сцены.

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