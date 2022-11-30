Джо Пеши, который сыграл грабителя Гарри, серьезно пострадал, снимая легендарный момент с горящей шапкой.

Звезда легендарного фильма "Один дома" Джо Пеши получил ожег во время съемок легендарной сцены с горящей шапкой. Актер, сыгравший грабителя Гарри, рассказал об этом только сейчас, пишет издание People.

В преддверии Рождества, когда миллионы зрителей по всему миру пересматривают культовые фильмы, Пеши решил выдать некоторые тайны съемочного процесса. Так, Джо отыграл эту сцену без дублера. Он получил серьезные ожоги:

"В комплекте с ожидаемыми шишками, синяками и общей болью, связанной с конкретным типом физического юмора, я получил вполне серьезные ожоги на макушке во время той сцены, где горит шапка Гарри".

Также у актера спросили, хотел ли он снова вернуться к роли бандита Гарри. Джо Пеши ответил, что сегодня воссоздать ту магию серии фильмов "Один дома" с его участием уже вряд ли получится.

"Впрочем, никогда не говори никогда", – добавил Пеши.

Актер также добавил, что во времена съемок специально пытался меньше контактировать с исполнителем роли Кевина, чтобы в кадре между персонажами сохранялась динамичность.

"Я намеренно ограничил свое взаимодействие с ним, чтобы сохранить динамику между его персонажем Кевином и моим персонажем Гарри. Я не хотел, чтобы на экране показывали, что мы в какой-то мере дружим. Я хотел сохранить целостность враждебных отношений", - сказал Пеши.

Напомним, американского музыканта и актера Девина Ретрея, который сыграл Базза Маккалистера в рождественской комедии "Один дома", обвинили в насилии.

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