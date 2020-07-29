Звезда "Очень странных дел" сыграет главную роль в фильме Netflix о мошеннице

Продюсером картины выступит Джейсон Бейтман.

Звезда популярного сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в новом проекте стримингового сервиса Netflix.

Читайте такжеNetflix опубликовал постер нового сезона сериала "Люцифер"Как сообщает Deadline, ним станет психологический триллер по роману Тесс Шарп «Девушки, которыми я была» (The Girls I’ve Been). Книга будет издана в 2021 году.

В ней повествуется о мошеннице по имени Нора, которая оказывается в заложниках во время ограбления банка. Ей нужно применить все свои навыки, чтобы вызволить себя, подругу и бывшего возлюбленного из этой ситуации.

Продюсером картины выступит Джейсон Бейтман, известный по сериалу «Озарк». Когда начнутся съемки и кто выступит режиссером, пока неизвестно.

Ранее УНИАН писал, что Netflix показал новые кадры фильма о сестре Шерлока Холмса.

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