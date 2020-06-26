Netflix показал новые кадры фильма о младшей сестре Шерлока Холмса (фото)

Режиссером фильма выступил Гарри Брэдбир.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры фильма «Энола Холмс» о младшей сестре детектива Шерлока Холмса.

Читайте такжеВышел новый трейлер фильма-катастрофы "Гренландия" с Джерардом БатлеромСнимки обнародовали в Twitter сервиса.

На них можно увидеть исполнительницу главной роли Милли Бобби Браун, а также Генри Кавилла, которому досталась роль Шерлока.

Режиссером фильма выступил Гарри Брэдбир.

Картина снята по мотивам цикла романов Нэнси Спрингер Тайны Энолы Холмс, рассказывающем обо младшей сестре детектива, которая демонстрирует талант сыщика.

Премьера фильма Энола Холмс запланирована на сентябрь этого года.

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