Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе 12 сентября.

12 сентября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения наград самой престижной ТВ-премии Америки. Больше всего наград вручили сериалу "Белый лотос", а лидером среди комедий стал "Тед Лассо", сообщается на сайте премии.

Победители Эмми 2022: список

В номинации "Лучший драматический сериал" награду получил сериал "Наследники (Succession)".

Номинанты:

Видео дня

Лучше звоните Солу (Better Call Saul)

Эйфория (Euphoria)

Озарк (Ozark)

Разделение (Severance)

Игра в кальмара (Squid Game)

Очень странные дела (Stranger Things)

Шершни (Yellowjackets)

В номинации "Лучший комедийный сериал" победу одержал "Тед Лассо (Ted Lasso)".

Номинанты:

Начальная школа Эббот ( Abbott Elementary)

Барри (Barry)

Умерь свой энтузиазм (Curb Your Enthusiasm)

Хитрости (Hacks)

Удивительная миссис Мэйзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

Убийства в одном здании (Only Murders In The Building)

Чем мы заняты в тени (What We Do In The Shadows)

Лучшим мини-сериалом или антологией признан "Выбывшая (The Dropout)".

Номинанты:

Ломка (Dopesick)

Изобретая Анну (Inventing Anna)

Пэм и Томми (Pam & Tommy)

Белый лотос (The White Lotus)

Лучшая актриса в драматическом сериале - Зендея из сериала "Эйфория".

Номинанты:

Джоди Комер, Убивая Еву

Лора Линни, Озарк

Мелани Лински, Шершни

Сандра О, Убивая Еву

Риз Уизерспун, Утреннее шоу

Лучший актер в драматическом сериале - Ли Чжун Чжэ из "Игры в кальмара".

Номинанты:

Джейсон Бейтман, Озарк

Брайан Кокс, Наследники

Боб Оденкирк, Лучше позвоните Солу

Адам Скотт, Разделение

Джереми Стронг, Наследники

Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт из "Хитрости".

Номинанты:

Рейчел Броснахан, Удивительная миссис Мэйзел

Квинта Брансон, Начальная школа Эббот

Кейли Куоко, Бортпроводница

Эль Фаннинг, Великая

Исса Рэй, Белая ворона

Победу в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" одержал Джейсон Судейкис из "Тед Лассо".

Другие номинанты:

Дональд Гловер, Атланта

Билл Хейдер, Барри

Николас Холт, Великая

Стив Мартин, Убийства в одном здании

Мартин Шорт, Убийства в одном здании

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии - Аманда Сейфрид из сериала "Выбывшая".

Номинанты:

Тони Коллетт, Лестница

Джулия Гарнер, Изобретая Анну

Лили Джеймс, Пэм и Томми

Сара Полсон, Импичмент: Американская история преступлений

Маргарет Куэлли, Уборщица. история матери-одиночки

Лучший актер в мини-сериале - герой сериала "Ломка" Майкл Китон.

Номинанты:

Колин Ферт, Лестница

Эндрю Гарфилд, Под знаменем небес

Оскар Айзек, Сцены из супружеской жизни

Химеш Патель, Станция Одиннадцать

Себастьян Стэн, Пэм и Томми

Лучший документальный или нехудожественный фильм - Американская мечта Джорджа Карлина (George Carlin's American Dream).

Номинанты:

Контролируя Бритни Спирс (Controlling Britney Spears)

Люси и Дези (Lucy And Desi)

Аферист из Тиндера (The Tinder Swindler)

Мы кормим людей (We Feed People)

Лучший документальный или нехудожественный сериал - "Битлз: Вернись" (The Beatles: Get Back).

Номинанты:

Дневники Энди Уорхола (The Andy Warhol Diaries)

jeen-yuhs: Трилогия Канье (jeen-yuhs: A Kanye Trilogy)

100-футовая волна (100 Foot Wave)

Нам нужно поговорить о Косби (We Need To Talk About Cosby)

Напомним, киноманы раскритиковали трейлер новой "Русалочки" из-за темнокожей Ариэль.

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