12 сентября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения наград самой престижной ТВ-премии Америки. Больше всего наград вручили сериалу "Белый лотос", а лидером среди комедий стал "Тед Лассо", сообщается на сайте премии.
Победители Эмми 2022: список
В номинации "Лучший драматический сериал" награду получил сериал "Наследники (Succession)".
Номинанты:
- Лучше звоните Солу (Better Call Saul)
- Эйфория (Euphoria)
- Озарк (Ozark)
- Разделение (Severance)
- Игра в кальмара (Squid Game)
- Очень странные дела (Stranger Things)
- Шершни (Yellowjackets)
В номинации "Лучший комедийный сериал" победу одержал "Тед Лассо (Ted Lasso)".
Номинанты:
- Начальная школа Эббот ( Abbott Elementary)
- Барри (Barry)
- Умерь свой энтузиазм (Curb Your Enthusiasm)
- Хитрости (Hacks)
- Удивительная миссис Мэйзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
- Убийства в одном здании (Only Murders In The Building)
- Чем мы заняты в тени (What We Do In The Shadows)
Лучшим мини-сериалом или антологией признан "Выбывшая (The Dropout)".
Номинанты:
- Ломка (Dopesick)
- Изобретая Анну (Inventing Anna)
- Пэм и Томми (Pam & Tommy)
- Белый лотос (The White Lotus)
Лучшая актриса в драматическом сериале - Зендея из сериала "Эйфория".
Номинанты:
- Джоди Комер, Убивая Еву
- Лора Линни, Озарк
- Мелани Лински, Шершни
- Сандра О, Убивая Еву
- Риз Уизерспун, Утреннее шоу
Лучший актер в драматическом сериале - Ли Чжун Чжэ из "Игры в кальмара".
Номинанты:
- Джейсон Бейтман, Озарк
- Брайан Кокс, Наследники
- Боб Оденкирк, Лучше позвоните Солу
- Адам Скотт, Разделение
- Джереми Стронг, Наследники
Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт из "Хитрости".
Номинанты:
- Рейчел Броснахан, Удивительная миссис Мэйзел
- Квинта Брансон, Начальная школа Эббот
- Кейли Куоко, Бортпроводница
- Эль Фаннинг, Великая
- Исса Рэй, Белая ворона
Победу в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" одержал Джейсон Судейкис из "Тед Лассо".
Другие номинанты:
- Дональд Гловер, Атланта
- Билл Хейдер, Барри
- Николас Холт, Великая
- Стив Мартин, Убийства в одном здании
- Мартин Шорт, Убийства в одном здании
Лучшая актриса в мини-сериале или антологии - Аманда Сейфрид из сериала "Выбывшая".
Номинанты:
- Тони Коллетт, Лестница
- Джулия Гарнер, Изобретая Анну
- Лили Джеймс, Пэм и Томми
- Сара Полсон, Импичмент: Американская история преступлений
- Маргарет Куэлли, Уборщица. история матери-одиночки
Лучший актер в мини-сериале - герой сериала "Ломка" Майкл Китон.
Номинанты:
- Колин Ферт, Лестница
- Эндрю Гарфилд, Под знаменем небес
- Оскар Айзек, Сцены из супружеской жизни
- Химеш Патель, Станция Одиннадцать
- Себастьян Стэн, Пэм и Томми
Лучший документальный или нехудожественный фильм - Американская мечта Джорджа Карлина (George Carlin's American Dream).
Номинанты:
- Контролируя Бритни Спирс (Controlling Britney Spears)
- Люси и Дези (Lucy And Desi)
- Аферист из Тиндера (The Tinder Swindler)
- Мы кормим людей (We Feed People)
Лучший документальный или нехудожественный сериал - "Битлз: Вернись" (The Beatles: Get Back).
Номинанты:
- Дневники Энди Уорхола (The Andy Warhol Diaries)
- jeen-yuhs: Трилогия Канье (jeen-yuhs: A Kanye Trilogy)
- 100-футовая волна (100 Foot Wave)
- Нам нужно поговорить о Косби (We Need To Talk About Cosby)
Напомним, киноманы раскритиковали трейлер новой "Русалочки" из-за темнокожей Ариэль.