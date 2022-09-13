Известны триумфаторы Эмми-2022 / фото twitter.com/TelevisionAcad

12 сентября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения наград самой престижной ТВ-премии Америки. Больше всего наград вручили сериалу "Белый лотос", а лидером среди комедий стал "Тед Лассо", сообщается на сайте премии. 

Победители Эмми 2022: список

В номинации "Лучший драматический сериал" награду получил сериал "Наследники (Succession)". 

Номинанты: 

Видео дня
  • Лучше звоните Солу (Better Call Saul)
  • Эйфория (Euphoria)
  • Озарк (Ozark)
  • Разделение (Severance)
  • Игра в кальмара (Squid Game)
  • Очень странные дела (Stranger Things)
  • Шершни (Yellowjackets)

В номинации "Лучший комедийный сериал" победу одержал "Тед Лассо (Ted Lasso)".

Номинанты:

  • Начальная школа Эббот ( Abbott Elementary)
  • Барри (Barry)
  • Умерь свой энтузиазм (Curb Your Enthusiasm)
  • Хитрости (Hacks)
  • Удивительная миссис Мэйзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Убийства в одном здании (Only Murders In The Building)
  • Чем мы заняты в тени (What We Do In The Shadows)

Лучшим мини-сериалом или антологией признан "Выбывшая (The Dropout)".

Номинанты:

  • Ломка (Dopesick)
  • Изобретая Анну (Inventing Anna)
  • Пэм и Томми (Pam & Tommy)
  • Белый лотос (The White Lotus)

Лучшая актриса в драматическом сериале - Зендея из сериала "Эйфория". 

Номинанты:

  • Джоди Комер, Убивая Еву
  • Лора Линни, Озарк
  • Мелани Лински, Шершни
  • Сандра О, Убивая Еву
  • Риз Уизерспун, Утреннее шоу

Лучший актер в драматическом сериале - Ли Чжун Чжэ из "Игры в кальмара". 

Номинанты: 

  • Джейсон Бейтман, Озарк
  • Брайан Кокс, Наследники
  • Боб Оденкирк, Лучше позвоните Солу
  • Адам Скотт, Разделение
  • Джереми Стронг, Наследники

Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт из "Хитрости". 

Номинанты:

  • Рейчел Броснахан, Удивительная миссис Мэйзел
  • Квинта Брансон, Начальная школа Эббот
  • Кейли Куоко, Бортпроводница
  • Эль Фаннинг, Великая
  • Исса Рэй, Белая ворона

Победу в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" одержал Джейсон Судейкис из "Тед Лассо". 

Другие номинанты:

  • Дональд Гловер, Атланта
  • Билл Хейдер, Барри
  • Николас Холт, Великая
  • Стив Мартин, Убийства в одном здании
  • Мартин Шорт, Убийства в одном здании

Лучшая актриса в мини-сериале или антологии - Аманда Сейфрид из сериала "Выбывшая".

Номинанты:

  • Тони Коллетт, Лестница
  • Джулия Гарнер, Изобретая Анну
  • Лили Джеймс, Пэм и Томми
  • Сара Полсон, Импичмент: Американская история преступлений
  • Маргарет Куэлли, Уборщица. история матери-одиночки

Лучший актер в мини-сериале - герой сериала "Ломка" Майкл Китон.

Номинанты:

  • Колин Ферт, Лестница
  • Эндрю Гарфилд, Под знаменем небес
  • Оскар Айзек, Сцены из супружеской жизни
  • Химеш Патель, Станция Одиннадцать
  • Себастьян Стэн, Пэм и Томми

Лучший документальный или нехудожественный фильм - Американская мечта Джорджа Карлина (George Carlin's American Dream).

Номинанты:

  • Контролируя Бритни Спирс (Controlling Britney Spears)
  • Люси и Дези (Lucy And Desi)
  • Аферист из Тиндера (The Tinder Swindler)
  • Мы кормим людей (We Feed People)

Лучший документальный или нехудожественный сериал - "Битлз: Вернись" (The Beatles: Get Back). 

Номинанты:

  • Дневники Энди Уорхола (The Andy Warhol Diaries)
  • jeen-yuhs: Трилогия Канье (jeen-yuhs: A Kanye Trilogy)
  • 100-футовая волна (100 Foot Wave)
  • Нам нужно поговорить о Косби (We Need To Talk About Cosby)

Напомним, киноманы раскритиковали трейлер новой "Русалочки" из-за темнокожей Ариэль.

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