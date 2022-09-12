Зрители не хотят видеть в главной роли темнокожую актрису.

На днях студия Disney показала первый трейлер новой "Русалочки" с темнокожей актрисой. Но киноманы не оценили обновленную версию диснеевского мультфильма и тут же засыпали тизер дизлайками.

Об этом сообщает People.

Оказывается, что за два дня пользователи сети поставили трейлеру "Русалочки" более миллиона дизлайков, в то время как лайков он набрал всего 337 тысяч. Вероятно, экранизация мультфильма становится скандальной.

А все из-за того, что главную роль в фильме сыграет темнокожая актриса и певица Холли Бейли. Киноманы не хотят видеть в роли Ариэль темнокожую девушку. При этом нашлись и те, кто сказал, что такое отношение к актрисе - расизм.

Известно, что премьера фильма состоится в 2023 году. А какой будет реакция зрителей после премьеры, можно будет узнать, исходя из кассовых сборов.

Напомним, ранее вышел тизер первой в Украине экранизации комикса. Казацкий фэнтези "Максим Оса и золото Песиголовца" выйдет в прокат 13 октября 2022 года.

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