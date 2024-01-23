Кадр из фильма "Неудержимые 4"

Организаторы антипремии "Золотая малина", на которой традиционно называют худших актеров, режиссеров, сценаристов и отмечают худшие фильмы года, назвали полный перечень номинантов. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия Razzie

Интересно, что лидером по количеству номинаций, а именно 7, является фильм "Неудержимые 4". Бюджет этой кинокартины составил около $100 млн.

По сюжету мужчины получают задание, которое может спасти человечество от возможной ядерной войны. Руководитель террористической организации планирует нелегальную транспортировку ядерного оружия, а это может привести к уничтожению мира. Поэтому главные герои разрабатывают план спасения. 

Полный список номинантов

Худший фильм:

  • "Изгоняющий дьявола: верующий"
  • "Неудержимые 4"
  • "Мэг 2: бездна"
  • "Шазам! Ярость богов"
  • "Винни-пух: кровь и мед"

Худший режиссер:

  • Скот Во 
  • Дэвид Гордон Грин
  • Пейтон Рид 
  • Бен Уитли 
  • Рис Фрейк-Уотерфилд

Худший актер:

  • Рассел Кроу
  • Вин Дизель 
  • Крис Эванс 
  • Джейсон Стэтхэм 
  • Джон Войт

Худшая актриса:

  • Ана де Армас 
  • Меган Фокс 
  • Сальма Хайек 
  • Дженнифер Лопес 
  • Хелен Миррен 

Худший актер второго плана:

  • Мел Гибсон 
  • Майкл Дуглас 
  • Билл Мюррей 
  • Франко Неро 
  • Сильвестр Сталлоне 

Худшая актриса второго плана:

  • Ким Кэтролл 
  • Бай Лин 
  • Люси Лью 
  • Мэри Стюарт Мастерсон 
  • Меган Фокс

Худший экранный дуэт:

  • Любые два беспощадных наемника ("Неудержимые 4")
  • Два любых инвестора, которые потратили $400 млн на покупку прав для ремейка ("Изгоняющий дьявола: верующий")
  • Ана де Армас и Крис Эванс, не сдавшие экзамен по экранной химии ("Без ответа")
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер Майк: последний танец")
  • Винни-пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-пух: кровь и мед")
  • Джон Войт ("Милосердие")

Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел:

  • "Винни-пух: кровь и мед"
  • "Изгоняющий дьявола: верующий"
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"
  • "Неудержимые 4"
  • "Человек-муравей и пчела: квантомания"

Худший сценарий:

  • "Винни-пух: кровь и мед"
  • "Изгоняющий дьявола: верующий" 
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"
  • "Неудержимые 4"
  • "Шазам! Ярость богов"

Напомним, недавно были названы номинанты на кинопремия BAFTA-2024. Среди них есть и украинский фильм "20 дней в Мариуполе". 

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