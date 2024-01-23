Организаторы антипремии "Золотая малина", на которой традиционно называют худших актеров, режиссеров, сценаристов и отмечают худшие фильмы года, назвали полный перечень номинантов. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия Razzie.
Интересно, что лидером по количеству номинаций, а именно 7, является фильм "Неудержимые 4". Бюджет этой кинокартины составил около $100 млн.
По сюжету мужчины получают задание, которое может спасти человечество от возможной ядерной войны. Руководитель террористической организации планирует нелегальную транспортировку ядерного оружия, а это может привести к уничтожению мира. Поэтому главные герои разрабатывают план спасения.
Полный список номинантов
Худший фильм:
- "Изгоняющий дьявола: верующий"
- "Неудержимые 4"
- "Мэг 2: бездна"
- "Шазам! Ярость богов"
- "Винни-пух: кровь и мед"
Худший режиссер:
- Скот Во
- Дэвид Гордон Грин
- Пейтон Рид
- Бен Уитли
- Рис Фрейк-Уотерфилд
Худший актер:
- Рассел Кроу
- Вин Дизель
- Крис Эванс
- Джейсон Стэтхэм
- Джон Войт
Худшая актриса:
- Ана де Армас
- Меган Фокс
- Сальма Хайек
- Дженнифер Лопес
- Хелен Миррен
Худший актер второго плана:
- Мел Гибсон
- Майкл Дуглас
- Билл Мюррей
- Франко Неро
- Сильвестр Сталлоне
Худшая актриса второго плана:
- Ким Кэтролл
- Бай Лин
- Люси Лью
- Мэри Стюарт Мастерсон
- Меган Фокс
Худший экранный дуэт:
- Любые два беспощадных наемника ("Неудержимые 4")
- Два любых инвестора, которые потратили $400 млн на покупку прав для ремейка ("Изгоняющий дьявола: верующий")
- Ана де Армас и Крис Эванс, не сдавшие экзамен по экранной химии ("Без ответа")
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер Майк: последний танец")
- Винни-пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-пух: кровь и мед")
- Джон Войт ("Милосердие")
Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел:
- "Винни-пух: кровь и мед"
- "Изгоняющий дьявола: верующий"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
- "Неудержимые 4"
- "Человек-муравей и пчела: квантомания"
Худший сценарий:
- "Винни-пух: кровь и мед"
- "Изгоняющий дьявола: верующий"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
- "Неудержимые 4"
- "Шазам! Ярость богов"
Напомним, недавно были названы номинанты на кинопремия BAFTA-2024. Среди них есть и украинский фильм "20 дней в Мариуполе".