Церемония состоится 9 марта.

Организаторы антипремии "Золотая малина", на которой традиционно называют худших актеров, режиссеров, сценаристов и отмечают худшие фильмы года, назвали полный перечень номинантов. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия Razzie.

Интересно, что лидером по количеству номинаций, а именно 7, является фильм "Неудержимые 4". Бюджет этой кинокартины составил около $100 млн.

По сюжету мужчины получают задание, которое может спасти человечество от возможной ядерной войны. Руководитель террористической организации планирует нелегальную транспортировку ядерного оружия, а это может привести к уничтожению мира. Поэтому главные герои разрабатывают план спасения.

Полный список номинантов

Худший фильм:

"Изгоняющий дьявола: верующий"

"Неудержимые 4"

"Мэг 2: бездна"

"Шазам! Ярость богов"

"Винни-пух: кровь и мед"

Худший режиссер:

Скот Во

Дэвид Гордон Грин

Пейтон Рид

Бен Уитли

Рис Фрейк-Уотерфилд

Худший актер:

Рассел Кроу

Вин Дизель

Крис Эванс

Джейсон Стэтхэм

Джон Войт

Худшая актриса:

Ана де Армас

Меган Фокс

Сальма Хайек

Дженнифер Лопес

Хелен Миррен

Худший актер второго плана:

Мел Гибсон

Майкл Дуглас

Билл Мюррей

Франко Неро

Сильвестр Сталлоне

Худшая актриса второго плана:

Ким Кэтролл

Бай Лин

Люси Лью

Мэри Стюарт Мастерсон

Меган Фокс

Худший экранный дуэт:

Любые два беспощадных наемника ("Неудержимые 4")

Два любых инвестора, которые потратили $400 млн на покупку прав для ремейка ("Изгоняющий дьявола: верующий")

Ана де Армас и Крис Эванс, не сдавшие экзамен по экранной химии ("Без ответа")

Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер Майк: последний танец")

Винни-пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-пух: кровь и мед")

Джон Войт ("Милосердие")

Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел:

"Винни-пух: кровь и мед"

"Изгоняющий дьявола: верующий"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

"Неудержимые 4"

"Человек-муравей и пчела: квантомания"

Худший сценарий:

"Винни-пух: кровь и мед"

"Изгоняющий дьявола: верующий"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

"Неудержимые 4"

"Шазам! Ярость богов"

Напомним, недавно были названы номинанты на кинопремия BAFTA-2024. Среди них есть и украинский фильм "20 дней в Мариуполе".

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