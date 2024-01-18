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Ежегодная кинопремия"BAFTA", которая присуждается Британской академией телевидения и киноискусства, состоится в этом году 18 февраля в Королевском театре Ковент-Гарден.

На днях был обнародован полный перечень всех номинантов. Об этом пишет издание Variety

Интересно, что лидером по количеству номинаций является фильм "Оппенгеймер". Он номинирован сразу в 13 категориях. Это биографическая кинолента о Кристофере Нолане - американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Главную роль сыграл актер Киллиан Мерфи.

Далее популярной среди номинаций стала кинолента Йоргоса Лантимоса "Бедные создания", которая представлена в 11 категориях. В фильме изображена фантастическая эволюция женщины. Неординарный ученый возвращает молодую женщину к жизни и становится ее наставником. Однако, стремясь к новому опыту, она убегает с другим. Их ждут невероятные приключения и новые открытия. 

Кстати, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в две номинации на премию BAFTA. Кинолента Мстислава Чернова будет соревноваться за награды в категориях "Документальное кино" и "Фильм на иностранном языке". 

В фильме изображены первые недели боевых действий в Мариуполе. Эта работа стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в 2023 году. Тогда только за первый уикенд проката "20 дней в Мариуполе" собрал 500 тысяч гривен. Мировая же премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США. Тогда он получил приз зрительских симпатий. Также "20 дней в Мариуполе" номинирован в двух категориях премии "Оскар-2024". 

Полный список номинантов на BAFTA-2024

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера:

  • "Жизнь в синей сумке" - Лиза Селби ( режиссер), Ребекка Ллойд-Эванс(режиссер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)
  • "Бобби Вайн: народный президент" - Кристофер Шарп (режиссер) 
  • "Земля-мама" - Саванна лиф (сценарист, режиссер, продюсер), Ширли О'Коннор ( продюсер), Медб Риордан (продюсер)
  • "Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уокер (сценарист, режиссер)
  • "Есть кто-то там?"- Элла Глендининг (директор)

Оригинальный сценарий: 

  • "Анатомия падения" - Жюстин Триет, Артур Харари
  • "Барби" - Грета Гервиг, Ной Баумбах
  • "Остатки" - Дэвид Хемингсон
  • "Маэстро" - Брэдли Купер, Джош Сингер
  • "Прошлые жизни" - Селин Сонг

Адаптированный сценарий: 

  • "Мы все чужие", Эндрю Хэй
  • "Американская фантастика", Корд Джефферсон
  • "Опенгеймер", Кристофер Нолан
  • "Бедняжки", Тони Макнамара
  • "Зона интереса", Джонатан Глейзер

Фильм на иностранном языке:

  • "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Рейни Аронсон Рат
  • "Анатомия падения" - Жюстин Трие, Мари-Анж Лучани, Дэвид Тион
  • "Прошлые жизни" - Селин Сонг, Дэвид Инохоса, Памела Коффлер, Кристин Вашон
  • "Общество снега" - Х. А. Байона, Белен Атьенца
  • "Зона интереса" - Джонатан Глейзер

Анимационный фильм: 

  • "Мальчик и цапля" - Хаяо Миядзаки, Тосио Судзуки
  • "Цыпленок: Рассвет самородка" - Сэм Фелл, Лейла Хобарт, Стив Пеграм
  • "Элементаль" - Питер Зон, Дениз Рим
  • "Человек - паук: Через Вселенную" - Хоаким Дос Сантос, Кэмп Пауэрс, Джастин К. Томпсон, Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль, Кристина Стейнберг

Режиссер: 

  • "Мы все чужие", Эндрю Хэй
  • "Анатомия падения", Жюстин Триет
  • "Остатки", Александр Пейн
  • "Маэстро", Брэдли Купер
  • "Опенгеймер", Кристофер Нолан
  • "Зона интереса", Джонатан Глейзер

Актриса второго плана:

  • Эмили Блант, "Оппенгеймер"
  • Дэниел Брукс,"Пурпурный цвет"
  • Клэр Фой ,"Мы все чужие"
  • Сандра Хюллер, "Зона интереса"
  • Розамунд Пайк, "Солтберн"
  • Да'Вайн Джой Рэндольф, "Остатки"

Актер второго плана: 

  • Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"
  • Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
  • Джейкоб Элорди,"Солтберн"
  • Райан Гослинг, "Барби"
  • Пол Мескаль ,"Все мы чужие"
  • Доминик Сесса, "Остатки"

Главная актриса:

  • Фантазия Баррино, "Пурпурный цвет"
  • Сандра Хюллер, "Анатомия падения"
  • Кэри Маллиган, "Маэстро"
  • Вивиан Опара, "Ржаной переулок"
  • Марго Робби, "Барби"
  • Эмма Стоун, "Бедняжки"

Главный актер: 

  • Брэдли Купер, "Маэстро"
  • Колман Доминго, "Растин"
  • Пол Джаматти, "Остатки"
  • Берри Кеоган,"Солтберн"
  • Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
  • Тео Ю, "Прошлые жизни"

Лучший британский фильм:

  • "Мы все незнакомцы" - Эндрю Хэй, Грэм Бродбент, Пит Чернин, Сара Харви
  • "Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уокер, Эмили Лео, Иван Маккиннон, Константинос Конванракис
  • "Наполеон" - Ридли Скотт, Марк Хаффхэм, Кевин Дж. Уолш, Дэвид Скарпа
  • "Старый дуб" - Кен Лоуи, Ребекка О'Брайан, Пол Лаверти
  • "Бедный" - Йоргос Лантимос, Эд Джини, Эндрю Лоу, Эмма Стоун, Тони Макнамара
  • "Солтберн" - Изумруд Феннелл, Джози Макнамара, Марго Робби
  • "Скрапер" - Шарлотта Риган, Тео Баррогулаф
  • "Вонка" - Пол Кинг, Александр Дербиир, Дэвид Хейман, Саймон Фарнаби
  • "Интересующая зона" - Джонатан Глейзер, Джеймс Уилсон, Ева Пушинск

Лучший фильм:

  • "Анатомия падения" - Мари-Дэн Лучиани, Дэвид Тиа
  • "Остатки" - Марк Джонсон
  • "Цветочная луна" - Дэн Фридкин, Даниэль Лупа, Мартин Скорсезе, Брэдли Томас
  • "Оппенгеймер" - Кристофер Нолан, Чарльз Рован, Эмма Томас
  • "Бедные" - Эд Джинни, Йоргос Лантимос, Эндрю Лоу, Эмма Стоун

Лучший документальный фильм: 

  • "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Рани Аронон Рат
  • "Американская симфония" - Мэтью Хайнеман, Лорен Домино, Джодан Окун
  • "За утопией" - Мадлен Гэвин, Рэйчел Коэн, Яна Эдельбаум
  • "Кадр: фильм Майкла Дж. Фокса" - Дэвис Гуггенхайм, Джонатан Кинг, Аннетт Марион
  • "Бам!"- Крис Смит

Кастинг:

  • "Мы все незнакомцы" - Калин Кроуфорд
  • "Анатомия падения" - Синтия Арра
  • "Остатки" - Сьюзан Шопмакер
  • "Как заниматься сексом" - Изабелла Одоффин
  • "Цветочная луна" - Эллен Льюис, Рене Хейнс

Производство кино: 

  • "Цветочная луна", Родриго
  • "Маэстро", Мэтью Либатик
  • "Оппенгеймер", Хойт Ван Хойтем
  • "Бедный", Робби Райан
  • "Интересующая зона", Лукаш Жал

Редактирование: 

  • "Анатомия падения", Лоран Сенейсал
  • "Цветочная луна", Тельма Скунмакер
  • "Оппенгеймер", Дженнифер Ламе
  • "Бедные", Йоргос Maвропсарис
  • "Интересующая зона" Пол Уоттс

Дизайн костюмов:

  • "Барби", Жаклин Дурран
  • "Цветочная луна", Жаклин Уэст
  • "Наполеон", Дэйв Кроссман, Генти Йейтс
  • "Оппенгеймер", Эллен Мироник
  • "Бедные", Холли Уоддингтон

Макияж и прически:

  • "Цветочная луна" - Кей Джорджу, Томас Неллен
  • "Маэстро" - Сиян Григг, Кей Джорджу, Каду Хиро, Лори Маккой Белл
  • "Наполеон" - Яна Карбони, Франческо Пегретти, Сагиндер Чамберт, Джулия Вернон
  • "Оппенгеймер" - Луиза Абель, Джейми Ли Макинтош, Джейсон Хамер, Аху Мофид
  • "Бедные вещи" - Хоуп Стайси, Марк Кулиер, Джош Уэстон

Оригинальность:

  • "Цветочная Луна", Робби Робертсон
  • "Оппенгеймер", Людвиг Йорассон
  • "Бедные", Джерскин Фендрикс
  • "Солтберн", Энтони Уиллис
  • "Человек-паук: Через вселенные", Дэниел Пембертон

Производственный дизайн: 

  • "Барби" - Сара Гринвуд, Кэти Спенсер
  • "Цветочная луна" - Джек Фиск, Адам Уиллис
  • "Оппенгеймер" - Рут де Йонг, Клэр Каурфман
  • "Бедные вещи" - Шон Хит, Джеймс Прайс, Чжужа Михалек
  • "Интересующая зона" - Крис Одди, Джоанна Мария Кус, Катагина Сикора

Звук:

  • "Феррари" - Анджело Бонанни, Тони Ламберти, Энди Нельсон, Ли Орлофф, Бернард Вайзер
  • "Маэстро" - Ричард Кинг, Стив Морроу, Том Озанич, Джейсон Рудер, Дин Зупанчич
  • "Миссия невыполнима: мертвая расплата, часть первая" - Крис Бердон, Джеймс Х. Мазер, Крис Манро, Марк Тейлор
  • "Оппенгеймер" - Вилли Бертон, Ричард Кинг, Кевин О'Коннелл, Гэри А. Риццо
  • "Интересующая зона" - Джонни Берн, Тарн Уиллерс

Специальные визуальные эффекты: 

  • "Создатель" - Джонатан Баллок, Чармейн Чан, Йен Комли, Джей Купер
  • "Стражи Галактики Том. 3 " - Тео Бялек, Стефан Черетти, Алексис Вайсброт, Гай Уильямс
  • "Миссия невыполнима: мертвая расплата, часть первая" - Нил Корбоулд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке
  • "Наполеон" - Генри Бэджетт, Нил Корбоулд, Чарли Хенли, Люк-Юэн Мартен-Фенуйе
  • "Бедняги" - Саймон Хьюз

Британская короткометражная анимация: 

  • "День краба" - Росс Стрингер, Бартош Станиславек, Александра Сикулак.
  • "Видимое исправление" - Саманта Мур, Тилли Бэнкрофт
  • "Дикий зов" - Карни Ариэли, Сол Фрид, Джей Вулли

Британский короткометражный фильм: 

  • "Фестиваль пощечин" - Абду Сиссе, Шери Дарбон, Джордж Телфер
  • "Горький" - Джо Вейланд, Алекс Джефферсон
  • "Медуза и лобстер" - Ясмин Афифи, Элизабет Руфаи
  • "Такой прекрасный день" - Саймон Вудс, Полли Стоукс, Эмма Нортон, Кейт Фиббс
  • "Желтый" - Эльхам Эхсас, Дина Мусави, Азим Бхати, Яннис Манолопулос

EE RISING STAR AWARD ("Новая звезда") (по голосованию общественности):

  • Фиби Дайневор
  • Айо Эдебири
  • Джейкоб Элорди
  • Мия МакКенна-Брюс
  • Софи Уайлд

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