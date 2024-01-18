Ежегодная кинопремия"BAFTA", которая присуждается Британской академией телевидения и киноискусства, состоится в этом году 18 февраля в Королевском театре Ковент-Гарден.
На днях был обнародован полный перечень всех номинантов. Об этом пишет издание Variety.
Интересно, что лидером по количеству номинаций является фильм "Оппенгеймер". Он номинирован сразу в 13 категориях. Это биографическая кинолента о Кристофере Нолане - американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Главную роль сыграл актер Киллиан Мерфи.
Далее популярной среди номинаций стала кинолента Йоргоса Лантимоса "Бедные создания", которая представлена в 11 категориях. В фильме изображена фантастическая эволюция женщины. Неординарный ученый возвращает молодую женщину к жизни и становится ее наставником. Однако, стремясь к новому опыту, она убегает с другим. Их ждут невероятные приключения и новые открытия.
Кстати, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в две номинации на премию BAFTA. Кинолента Мстислава Чернова будет соревноваться за награды в категориях "Документальное кино" и "Фильм на иностранном языке".
В фильме изображены первые недели боевых действий в Мариуполе. Эта работа стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в 2023 году. Тогда только за первый уикенд проката "20 дней в Мариуполе" собрал 500 тысяч гривен. Мировая же премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США. Тогда он получил приз зрительских симпатий. Также "20 дней в Мариуполе" номинирован в двух категориях премии "Оскар-2024".
Полный список номинантов на BAFTA-2024
Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера:
- "Жизнь в синей сумке" - Лиза Селби ( режиссер), Ребекка Ллойд-Эванс(режиссер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)
- "Бобби Вайн: народный президент" - Кристофер Шарп (режиссер)
- "Земля-мама" - Саванна лиф (сценарист, режиссер, продюсер), Ширли О'Коннор ( продюсер), Медб Риордан (продюсер)
- "Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уокер (сценарист, режиссер)
- "Есть кто-то там?"- Элла Глендининг (директор)
Оригинальный сценарий:
- "Анатомия падения" - Жюстин Триет, Артур Харари
- "Барби" - Грета Гервиг, Ной Баумбах
- "Остатки" - Дэвид Хемингсон
- "Маэстро" - Брэдли Купер, Джош Сингер
- "Прошлые жизни" - Селин Сонг
Адаптированный сценарий:
- "Мы все чужие", Эндрю Хэй
- "Американская фантастика", Корд Джефферсон
- "Опенгеймер", Кристофер Нолан
- "Бедняжки", Тони Макнамара
- "Зона интереса", Джонатан Глейзер
Фильм на иностранном языке:
- "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Рейни Аронсон Рат
- "Анатомия падения" - Жюстин Трие, Мари-Анж Лучани, Дэвид Тион
- "Прошлые жизни" - Селин Сонг, Дэвид Инохоса, Памела Коффлер, Кристин Вашон
- "Общество снега" - Х. А. Байона, Белен Атьенца
- "Зона интереса" - Джонатан Глейзер
Анимационный фильм:
- "Мальчик и цапля" - Хаяо Миядзаки, Тосио Судзуки
- "Цыпленок: Рассвет самородка" - Сэм Фелл, Лейла Хобарт, Стив Пеграм
- "Элементаль" - Питер Зон, Дениз Рим
- "Человек - паук: Через Вселенную" - Хоаким Дос Сантос, Кэмп Пауэрс, Джастин К. Томпсон, Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль, Кристина Стейнберг
Режиссер:
- "Мы все чужие", Эндрю Хэй
- "Анатомия падения", Жюстин Триет
- "Остатки", Александр Пейн
- "Маэстро", Брэдли Купер
- "Опенгеймер", Кристофер Нолан
- "Зона интереса", Джонатан Глейзер
Актриса второго плана:
- Эмили Блант, "Оппенгеймер"
- Дэниел Брукс,"Пурпурный цвет"
- Клэр Фой ,"Мы все чужие"
- Сандра Хюллер, "Зона интереса"
- Розамунд Пайк, "Солтберн"
- Да'Вайн Джой Рэндольф, "Остатки"
Актер второго плана:
- Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"
- Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
- Джейкоб Элорди,"Солтберн"
- Райан Гослинг, "Барби"
- Пол Мескаль ,"Все мы чужие"
- Доминик Сесса, "Остатки"
Главная актриса:
- Фантазия Баррино, "Пурпурный цвет"
- Сандра Хюллер, "Анатомия падения"
- Кэри Маллиган, "Маэстро"
- Вивиан Опара, "Ржаной переулок"
- Марго Робби, "Барби"
- Эмма Стоун, "Бедняжки"
Главный актер:
- Брэдли Купер, "Маэстро"
- Колман Доминго, "Растин"
- Пол Джаматти, "Остатки"
- Берри Кеоган,"Солтберн"
- Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
- Тео Ю, "Прошлые жизни"
Лучший британский фильм:
- "Мы все незнакомцы" - Эндрю Хэй, Грэм Бродбент, Пит Чернин, Сара Харви
- "Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уокер, Эмили Лео, Иван Маккиннон, Константинос Конванракис
- "Наполеон" - Ридли Скотт, Марк Хаффхэм, Кевин Дж. Уолш, Дэвид Скарпа
- "Старый дуб" - Кен Лоуи, Ребекка О'Брайан, Пол Лаверти
- "Бедный" - Йоргос Лантимос, Эд Джини, Эндрю Лоу, Эмма Стоун, Тони Макнамара
- "Солтберн" - Изумруд Феннелл, Джози Макнамара, Марго Робби
- "Скрапер" - Шарлотта Риган, Тео Баррогулаф
- "Вонка" - Пол Кинг, Александр Дербиир, Дэвид Хейман, Саймон Фарнаби
- "Интересующая зона" - Джонатан Глейзер, Джеймс Уилсон, Ева Пушинск
Лучший фильм:
- "Анатомия падения" - Мари-Дэн Лучиани, Дэвид Тиа
- "Остатки" - Марк Джонсон
- "Цветочная луна" - Дэн Фридкин, Даниэль Лупа, Мартин Скорсезе, Брэдли Томас
- "Оппенгеймер" - Кристофер Нолан, Чарльз Рован, Эмма Томас
- "Бедные" - Эд Джинни, Йоргос Лантимос, Эндрю Лоу, Эмма Стоун
Лучший документальный фильм:
- "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Рани Аронон Рат
- "Американская симфония" - Мэтью Хайнеман, Лорен Домино, Джодан Окун
- "За утопией" - Мадлен Гэвин, Рэйчел Коэн, Яна Эдельбаум
- "Кадр: фильм Майкла Дж. Фокса" - Дэвис Гуггенхайм, Джонатан Кинг, Аннетт Марион
- "Бам!"- Крис Смит
Кастинг:
- "Мы все незнакомцы" - Калин Кроуфорд
- "Анатомия падения" - Синтия Арра
- "Остатки" - Сьюзан Шопмакер
- "Как заниматься сексом" - Изабелла Одоффин
- "Цветочная луна" - Эллен Льюис, Рене Хейнс
Производство кино:
- "Цветочная луна", Родриго
- "Маэстро", Мэтью Либатик
- "Оппенгеймер", Хойт Ван Хойтем
- "Бедный", Робби Райан
- "Интересующая зона", Лукаш Жал
Редактирование:
- "Анатомия падения", Лоран Сенейсал
- "Цветочная луна", Тельма Скунмакер
- "Оппенгеймер", Дженнифер Ламе
- "Бедные", Йоргос Maвропсарис
- "Интересующая зона" Пол Уоттс
Дизайн костюмов:
- "Барби", Жаклин Дурран
- "Цветочная луна", Жаклин Уэст
- "Наполеон", Дэйв Кроссман, Генти Йейтс
- "Оппенгеймер", Эллен Мироник
- "Бедные", Холли Уоддингтон
Макияж и прически:
- "Цветочная луна" - Кей Джорджу, Томас Неллен
- "Маэстро" - Сиян Григг, Кей Джорджу, Каду Хиро, Лори Маккой Белл
- "Наполеон" - Яна Карбони, Франческо Пегретти, Сагиндер Чамберт, Джулия Вернон
- "Оппенгеймер" - Луиза Абель, Джейми Ли Макинтош, Джейсон Хамер, Аху Мофид
- "Бедные вещи" - Хоуп Стайси, Марк Кулиер, Джош Уэстон
Оригинальность:
- "Цветочная Луна", Робби Робертсон
- "Оппенгеймер", Людвиг Йорассон
- "Бедные", Джерскин Фендрикс
- "Солтберн", Энтони Уиллис
- "Человек-паук: Через вселенные", Дэниел Пембертон
Производственный дизайн:
- "Барби" - Сара Гринвуд, Кэти Спенсер
- "Цветочная луна" - Джек Фиск, Адам Уиллис
- "Оппенгеймер" - Рут де Йонг, Клэр Каурфман
- "Бедные вещи" - Шон Хит, Джеймс Прайс, Чжужа Михалек
- "Интересующая зона" - Крис Одди, Джоанна Мария Кус, Катагина Сикора
Звук:
- "Феррари" - Анджело Бонанни, Тони Ламберти, Энди Нельсон, Ли Орлофф, Бернард Вайзер
- "Маэстро" - Ричард Кинг, Стив Морроу, Том Озанич, Джейсон Рудер, Дин Зупанчич
- "Миссия невыполнима: мертвая расплата, часть первая" - Крис Бердон, Джеймс Х. Мазер, Крис Манро, Марк Тейлор
- "Оппенгеймер" - Вилли Бертон, Ричард Кинг, Кевин О'Коннелл, Гэри А. Риццо
- "Интересующая зона" - Джонни Берн, Тарн Уиллерс
Специальные визуальные эффекты:
- "Создатель" - Джонатан Баллок, Чармейн Чан, Йен Комли, Джей Купер
- "Стражи Галактики Том. 3 " - Тео Бялек, Стефан Черетти, Алексис Вайсброт, Гай Уильямс
- "Миссия невыполнима: мертвая расплата, часть первая" - Нил Корбоулд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке
- "Наполеон" - Генри Бэджетт, Нил Корбоулд, Чарли Хенли, Люк-Юэн Мартен-Фенуйе
- "Бедняги" - Саймон Хьюз
Британская короткометражная анимация:
- "День краба" - Росс Стрингер, Бартош Станиславек, Александра Сикулак.
- "Видимое исправление" - Саманта Мур, Тилли Бэнкрофт
- "Дикий зов" - Карни Ариэли, Сол Фрид, Джей Вулли
Британский короткометражный фильм:
- "Фестиваль пощечин" - Абду Сиссе, Шери Дарбон, Джордж Телфер
- "Горький" - Джо Вейланд, Алекс Джефферсон
- "Медуза и лобстер" - Ясмин Афифи, Элизабет Руфаи
- "Такой прекрасный день" - Саймон Вудс, Полли Стоукс, Эмма Нортон, Кейт Фиббс
- "Желтый" - Эльхам Эхсас, Дина Мусави, Азим Бхати, Яннис Манолопулос
EE RISING STAR AWARD ("Новая звезда") (по голосованию общественности):
- Фиби Дайневор
- Айо Эдебири
- Джейкоб Элорди
- Мия МакКенна-Брюс
- Софи Уайлд