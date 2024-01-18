Объявлены все номинанты в 25 категориях.

Ежегодная кинопремия"BAFTA", которая присуждается Британской академией телевидения и киноискусства, состоится в этом году 18 февраля в Королевском театре Ковент-Гарден.

На днях был обнародован полный перечень всех номинантов. Об этом пишет издание Variety.

Интересно, что лидером по количеству номинаций является фильм "Оппенгеймер". Он номинирован сразу в 13 категориях. Это биографическая кинолента о Кристофере Нолане - американском физике-теоретике, которого называют "отцом атомной бомбы". Главную роль сыграл актер Киллиан Мерфи.

Далее популярной среди номинаций стала кинолента Йоргоса Лантимоса "Бедные создания", которая представлена в 11 категориях. В фильме изображена фантастическая эволюция женщины. Неординарный ученый возвращает молодую женщину к жизни и становится ее наставником. Однако, стремясь к новому опыту, она убегает с другим. Их ждут невероятные приключения и новые открытия.

Кстати, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" также попал в две номинации на премию BAFTA. Кинолента Мстислава Чернова будет соревноваться за награды в категориях "Документальное кино" и "Фильм на иностранном языке".

В фильме изображены первые недели боевых действий в Мариуполе. Эта работа стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в 2023 году. Тогда только за первый уикенд проката "20 дней в Мариуполе" собрал 500 тысяч гривен. Мировая же премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США. Тогда он получил приз зрительских симпатий. Также "20 дней в Мариуполе" номинирован в двух категориях премии "Оскар-2024".

Полный список номинантов на BAFTA-2024

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера:

"Жизнь в синей сумке" - Лиза Селби ( режиссер), Ребекка Ллойд-Эванс(режиссер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)

"Бобби Вайн: народный президент" - Кристофер Шарп (режиссер)

"Земля-мама" - Саванна лиф (сценарист, режиссер, продюсер), Ширли О'Коннор ( продюсер), Медб Риордан (продюсер)

"Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уокер (сценарист, режиссер)

"Есть кто-то там?"- Элла Глендининг (директор)

Оригинальный сценарий:

"Анатомия падения" - Жюстин Триет, Артур Харари

"Барби" - Грета Гервиг, Ной Баумбах

"Остатки" - Дэвид Хемингсон

"Маэстро" - Брэдли Купер, Джош Сингер

"Прошлые жизни" - Селин Сонг

Адаптированный сценарий:

"Мы все чужие", Эндрю Хэй

"Американская фантастика", Корд Джефферсон

"Опенгеймер", Кристофер Нолан

"Бедняжки", Тони Макнамара

"Зона интереса", Джонатан Глейзер

Фильм на иностранном языке:

"20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Рейни Аронсон Рат

"Анатомия падения" - Жюстин Трие, Мари-Анж Лучани, Дэвид Тион

"Прошлые жизни" - Селин Сонг, Дэвид Инохоса, Памела Коффлер, Кристин Вашон

"Общество снега" - Х. А. Байона, Белен Атьенца

"Зона интереса" - Джонатан Глейзер

Анимационный фильм:

"Мальчик и цапля" - Хаяо Миядзаки, Тосио Судзуки

"Цыпленок: Рассвет самородка" - Сэм Фелл, Лейла Хобарт, Стив Пеграм

"Элементаль" - Питер Зон, Дениз Рим

"Человек - паук: Через Вселенную" - Хоаким Дос Сантос, Кэмп Пауэрс, Джастин К. Томпсон, Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер, Эми Паскаль, Кристина Стейнберг

Режиссер:

"Мы все чужие", Эндрю Хэй

"Анатомия падения", Жюстин Триет

"Остатки", Александр Пейн

"Маэстро", Брэдли Купер

"Опенгеймер", Кристофер Нолан

"Зона интереса", Джонатан Глейзер

Актриса второго плана:

Эмили Блант, "Оппенгеймер"

Дэниел Брукс,"Пурпурный цвет"

Клэр Фой ,"Мы все чужие"

Сандра Хюллер, "Зона интереса"

Розамунд Пайк, "Солтберн"

Да'Вайн Джой Рэндольф, "Остатки"

Актер второго плана:

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"

Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Джейкоб Элорди,"Солтберн"

Райан Гослинг, "Барби"

Пол Мескаль ,"Все мы чужие"

Доминик Сесса, "Остатки"

Главная актриса:

Фантазия Баррино, "Пурпурный цвет"

Сандра Хюллер, "Анатомия падения"

Кэри Маллиган, "Маэстро"

Вивиан Опара, "Ржаной переулок"

Марго Робби, "Барби"

Эмма Стоун, "Бедняжки"

Главный актер:

Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Остатки"

Берри Кеоган,"Солтберн"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Тео Ю, "Прошлые жизни"

Лучший британский фильм:

"Мы все незнакомцы" - Эндрю Хэй, Грэм Бродбент, Пит Чернин, Сара Харви

"Как заниматься сексом" - Молли Мэннинг Уокер, Эмили Лео, Иван Маккиннон, Константинос Конванракис

"Наполеон" - Ридли Скотт, Марк Хаффхэм, Кевин Дж. Уолш, Дэвид Скарпа

"Старый дуб" - Кен Лоуи, Ребекка О'Брайан, Пол Лаверти

"Бедный" - Йоргос Лантимос, Эд Джини, Эндрю Лоу, Эмма Стоун, Тони Макнамара

"Солтберн" - Изумруд Феннелл, Джози Макнамара, Марго Робби

"Скрапер" - Шарлотта Риган, Тео Баррогулаф

"Вонка" - Пол Кинг, Александр Дербиир, Дэвид Хейман, Саймон Фарнаби

"Интересующая зона" - Джонатан Глейзер, Джеймс Уилсон, Ева Пушинск

Лучший фильм:

"Анатомия падения" - Мари-Дэн Лучиани, Дэвид Тиа

"Остатки" - Марк Джонсон

"Цветочная луна" - Дэн Фридкин, Даниэль Лупа, Мартин Скорсезе, Брэдли Томас

"Оппенгеймер" - Кристофер Нолан, Чарльз Рован, Эмма Томас

"Бедные" - Эд Джинни, Йоргос Лантимос, Эндрю Лоу, Эмма Стоун

Лучший документальный фильм:

"20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Рани Аронон Рат

"Американская симфония" - Мэтью Хайнеман, Лорен Домино, Джодан Окун

"За утопией" - Мадлен Гэвин, Рэйчел Коэн, Яна Эдельбаум

"Кадр: фильм Майкла Дж. Фокса" - Дэвис Гуггенхайм, Джонатан Кинг, Аннетт Марион

"Бам!"- Крис Смит

Кастинг:

"Мы все незнакомцы" - Калин Кроуфорд

"Анатомия падения" - Синтия Арра

"Остатки" - Сьюзан Шопмакер

"Как заниматься сексом" - Изабелла Одоффин

"Цветочная луна" - Эллен Льюис, Рене Хейнс

Производство кино:

"Цветочная луна", Родриго

"Маэстро", Мэтью Либатик

"Оппенгеймер", Хойт Ван Хойтем

"Бедный", Робби Райан

"Интересующая зона", Лукаш Жал

Редактирование:

"Анатомия падения", Лоран Сенейсал

"Цветочная луна", Тельма Скунмакер

"Оппенгеймер", Дженнифер Ламе

"Бедные", Йоргос Maвропсарис

"Интересующая зона" Пол Уоттс

Дизайн костюмов:

"Барби", Жаклин Дурран

"Цветочная луна", Жаклин Уэст

"Наполеон", Дэйв Кроссман, Генти Йейтс

"Оппенгеймер", Эллен Мироник

"Бедные", Холли Уоддингтон

Макияж и прически:

"Цветочная луна" - Кей Джорджу, Томас Неллен

"Маэстро" - Сиян Григг, Кей Джорджу, Каду Хиро, Лори Маккой Белл

"Наполеон" - Яна Карбони, Франческо Пегретти, Сагиндер Чамберт, Джулия Вернон

"Оппенгеймер" - Луиза Абель, Джейми Ли Макинтош, Джейсон Хамер, Аху Мофид

"Бедные вещи" - Хоуп Стайси, Марк Кулиер, Джош Уэстон

Оригинальность:

"Цветочная Луна", Робби Робертсон

"Оппенгеймер", Людвиг Йорассон

"Бедные", Джерскин Фендрикс

"Солтберн", Энтони Уиллис

"Человек-паук: Через вселенные", Дэниел Пембертон

Производственный дизайн:

"Барби" - Сара Гринвуд, Кэти Спенсер

"Цветочная луна" - Джек Фиск, Адам Уиллис

"Оппенгеймер" - Рут де Йонг, Клэр Каурфман

"Бедные вещи" - Шон Хит, Джеймс Прайс, Чжужа Михалек

"Интересующая зона" - Крис Одди, Джоанна Мария Кус, Катагина Сикора

Звук:

"Феррари" - Анджело Бонанни, Тони Ламберти, Энди Нельсон, Ли Орлофф, Бернард Вайзер

"Маэстро" - Ричард Кинг, Стив Морроу, Том Озанич, Джейсон Рудер, Дин Зупанчич

"Миссия невыполнима: мертвая расплата, часть первая" - Крис Бердон, Джеймс Х. Мазер, Крис Манро, Марк Тейлор

"Оппенгеймер" - Вилли Бертон, Ричард Кинг, Кевин О'Коннелл, Гэри А. Риццо

"Интересующая зона" - Джонни Берн, Тарн Уиллерс

Специальные визуальные эффекты:

"Создатель" - Джонатан Баллок, Чармейн Чан, Йен Комли, Джей Купер

"Стражи Галактики Том. 3 " - Тео Бялек, Стефан Черетти, Алексис Вайсброт, Гай Уильямс

"Миссия невыполнима: мертвая расплата, часть первая" - Нил Корбоулд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке

"Наполеон" - Генри Бэджетт, Нил Корбоулд, Чарли Хенли, Люк-Юэн Мартен-Фенуйе

"Бедняги" - Саймон Хьюз

Британская короткометражная анимация:

"День краба" - Росс Стрингер, Бартош Станиславек, Александра Сикулак.

"Видимое исправление" - Саманта Мур, Тилли Бэнкрофт

"Дикий зов" - Карни Ариэли, Сол Фрид, Джей Вулли

Британский короткометражный фильм:

"Фестиваль пощечин" - Абду Сиссе, Шери Дарбон, Джордж Телфер

"Горький" - Джо Вейланд, Алекс Джефферсон

"Медуза и лобстер" - Ясмин Афифи, Элизабет Руфаи

"Такой прекрасный день" - Саймон Вудс, Полли Стоукс, Эмма Нортон, Кейт Фиббс

"Желтый" - Эльхам Эхсас, Дина Мусави, Азим Бхати, Яннис Манолопулос

EE RISING STAR AWARD ("Новая звезда") (по голосованию общественности):

Фиби Дайневор

Айо Эдебири

Джейкоб Элорди

Мия МакКенна-Брюс

Софи Уайлд

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