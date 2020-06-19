О масштабном пожаре в соборе Парижской Богоматери снимут фильм

К съемкам планируется приступить к концу года. Дата выхода фильма пока не называется.

Режиссер фильмов "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот" Жан-Жак Анно снимет драму "Нотр-Дам в огне", которая расскажет о прошлогоднем пожаре в соборе Парижской Богоматери.

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Над сценарием вместе с ним будет работать Томас Бидеген ("Ржавчина и кость"). Продюсером выступит Жером Сейду, ранее работавший с Паоло Соррентино, сообщает Deadline.

В фильме будут соединены архивные кадры и новый материал. Сюжет охватит 24 часа на фоне протестов "желтых жилетов" и поведает о случайных событиях, которые могли послужить причинами этой трагедии, а также покажет работу сотен пожарных.

К съемкам планируется приступить к концу года. Дата выхода Ленты пока не называется.

Как сообщал УНИАН, в Париже вечером 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире. Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

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