Это новая работа Тани Муиньо.

Последний клип английского певца Доминика Ричарда Харрисона, более известного под псевдонимом Yungblud, снимали в Киеве.

Ролик опубликован на Youtube.

Клип на песню Fleabag создала известная клипмейкер Таня Муиньо. До этого украинка сняла клип на его песню Cotton Candy.

Как известно, ранее ее номинировали на премию MTV VIDEO MUSIC AWARDS за ролик для Lil Nas X.

Черно-белый ролик сняли в заброшенном здании. В съемках принимали участие украинские актеры.

Напомним, что ранее новый клип для Cardi B и Lizzo от украинки Тани Муиньо взбудоражил сеть.

Автор: Людмила Жерновская