Фильм расскажет историю британского художника Луиса Вейна, известного своими характерными картинами кошек.

В новом фильме The Electrical Life of Louis Wain, который пока не получил украинского локализованного названия, номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию", "Шерлок") сыграет британского художника Луиса Уэйна.

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Как рассказывают в пресс-службе "Вольга-Украина", зрителям обещают чрезвычайно правдивую историю гениального человека, вдохновленного его любовью к миру и любовью своей жизни Эмили, роль которой исполнила номинантка BAFTA Клэр Фой ("Дыши", "Первый человек", "Корона").

Луис Уэйн, известный своими характерными картинами антропоморфных котов, волнующими сердца и умы всего мира, - очаровательный вдохновляющий герой, обладавший отважным и заразительным духом, который видел мир уникальным и чудесным образом на протяжении всей своей долгой жизни, полной приключений.

В The Electrical Life of Louis Wain фильме также снялись Андреа Райзборо ("Бердмен", "Смерть Сталина", "МЫ. Верим в любовь"), Стэйси Мартин ("Вокс Люкс", "Все деньги мира", "Нимфоманка") и Тоби Джонс ("Первый мститель", "Атомная блондинка", "Шерлок").

Режиссером и сценаристом картины стал Уилл Шарп ("Дирк Джентри", "Шерлок", "Флауерси").

Лента планируется к выходу во второй половине 2021 года.

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Автор: Марина Григоренко