Роль четырнадцатого Доктора исполнит звезда "Полового воспитания" Шути Гатва.

BBC наконец объявила имя актера, который исполнит главную роль в новом сезоне культового британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" (Doctor Who).

Как сообщается в официальном сайте сериала, роль четырнадцатого Доктора исполнит 29-летний шотландский актер театра и кино руандийского происхождения Шути Гатва.

Актер наиболее известен по роли Эрика Эффионга в сериале "Половое воспитание", за которую он был удостоен награды за лучшую мужскую роль на шотландской премии BAFTA в 2020 году, а также многочисленных номинаций, в том числе за лучшую мужскую роль в комедии на BAFTA в 2022 году.

Также известно, что шоураннером нового сезона сериала, который предположительно выйдет в 2023 году, станет Рассел Ти Дэвис. Именно он возродил в 2005 году сериал "Доктор Кто", вернув интерес к культовому шоу. Он проработал над сериалом до 2010 года, и именно снятые под его руководством сезоны многие фанаты сериала считают самыми удачными.

Отметим, "Доктор Кто" – самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Оригинальный сериал шел с 1963 по 1989 год, в 1996 году вышел телевизионный фильм "Доктор Кто", который должен был стать пилотной серией сериала-продолжения, но плохие рейтинги ленты в Америке сорвали этот план. Сериал был успешно возобновлен в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново.

Сериал повествует о представителе внеземной расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей, который при помощи пространственно-временного устройства ТАРДИС путешествует через время и пространство, чаще всего со спутниками, и спасает миры.

Когда Доктор получает значительные увечья, по его желанию тело может "регенерировать", однако при каждом новом воплощении его внешность и характер меняются (память и сущность остаются прежними). Именно потому время от времени меняются исполнители роли Доктора. На данный момент его роль исполняли 13 актеров, среди которых Дэвид Теннант, Мэтт Смит и Питер Капальди. Роль 13-го Доктора в 11-13 сезонах сериала впервые исполнила женщина – актриса Джоди Уиттакер. Очевидно она еще раз появится в роли Доктора в спецвыпуске в конце 2022 года, после чего передаст ее Шути Гатве.

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