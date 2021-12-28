"Доктор Кто" – самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире.

Опубликован трейлер новогоднего специального эпизода популярного научно-фантастического сериала "Доктор Кто".

Ролик размещен на YouTube-канале сериала.

Серия получила название "Канун далеков".

"Доктор Кто": трейлер спецэпизода

Трейлер состоит из повторяющихся видеоэпизодов, в которых каждый раз появляются новые детали. По всей видимости, герои серии застрянут во временной петле.

Кроме того, Доктору Кто и ее соратникам придется сразиться с внеземной расой далеков.

"Доктор Кто": что известно о сериале

Читайте такжеNetflix объявил дату премьеры второго сезона "Бриджертонов" и раскрыл детали сюжета"Доктор Кто" – самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он выходит с 1963 года.

Шоу рассказывает об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор, придуманным канадским продюсером Сидни Ньюманом. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и пространстве как для спасения целых цивилизаций или отдельных людей, так и для собственного удовольствия.

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