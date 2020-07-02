Джоди Уиттакер и Крис Чибнелл могут покинуть сериал "Доктор Кто"

"Доктор Кто" - это фантастический сериал.

Фантастический сериал "Доктор Кто" надел много шума. Сейчас ходят слухи о том, что актриса Джоди Уиттакер и шоураннер Крис Чибнелла покинут проект.

Читайте такжеОпубликованы кадры специального эпизода нового сезона "Люцифера" от Netflix (фото)

Такой иформацией поделился основатель ресурса Nerdrotic Гари Бюхлер.

Журналист не предоставил данные, которые бы подтвердили эту информацию. При этом он отметил, что иногда слухи становятся реальностью.

"Похоже, Крис Чибнелл и первая женщина-Доктор в лице Джоди Уиттакер, которую мы с любовью называем Доктором Карен, могут уйти в свободное плавание. Это стало известно из того же источника, который в прошлом сообщил мне о предстоящей смене гендера Доктора", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, канал Comedy Central перезапустит "Бивиса и Баттхеда".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram