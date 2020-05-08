Номинанты на Оскар больше не смогут претендовать на Эмми

C 2021 года фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе на премию Эмми.

Номинированные на премию Оскар фильмы больше не смогут быть номинированными на премию Эмми.

Об этом объявила Телевизионная академия, пишет НВ со ссылкой на Vanity Fair.

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"Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 года художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатрального распространения, но предоставленные на потоковых сервисах во время текущего пандемического кризиса", - говорится в сообщении организаторов Эмми.

При этом отмечается, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 года фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".

Напомним, ранее организаторы Оскара объявили об экстренном изменении правил, согласно которому фильмы могут претендовать на премию, даже если они не вышли в кинотеатрах.