Названы лауреаты телевизионной премии "Эмми-2019" (фоторепортаж)

«Игра престолов» получила главную награду за лучший драматический сериал.

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения главной телевизионной премии США Emmy 2019, на которой были отмечены самые популярные телевизионные сериалы прошедшего сезона.

Так, «Игра престолов» получила главную награду за лучший драматический сериал, а Питер Динклэйдж - рекордную по счету четвертую (и вторую подряд) награду за роль второго плана, всего же он номинировался восемь (!) раз за роль Тириона Ланнистера.

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Популярный не только в Украине сериал «Чернобыль» / Chernobyl от HBO получил три главные творческие награды - за лучший мини-сериал, лучший сценарий Крэйга Мазина и лучшую режиссуру Юхана Ренка.

Основные награды распределились следующим образом:

Лучший драматический сериал — «Игра престолов»

Лучший мини-сериал - «Чернобыль»

Лучший комедийный сериал - «Дрянь»

Лучший телефильм - «Черное зеркало: Брандашмыг»

Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме - «Чернобыль»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале - Билли Портер («Поза»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале - Джоди Комер («Убивая Еву»).