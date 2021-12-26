Дату премьеры нового сезона объявили в годовщину выхода сериала.

25 декабря 2020 года стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериал "Бриджертоны", драму эпохи Регентства в Англии, ставшую всемирно популярной. В годовщину премьеры сериала назначали дату выхода грядущего второго сезона.

Он стартует в пятницу, 25 марта. Об этом сообщает Deadline.

Netflix также раскрыл некоторые детали сюжета новых серий сериала.

Так, в продолжении "Бриджертонов" расскажут о лорде Энтони Бриджертоне (Джонатан Бейли), старшим сыном семейства и виконтом, который намеревается найти подходящую жену.

Читайте такжеКогда ждать третий сезон сериала Netflix "Ведьмак": сценарий уже готовСтремясь сохранить фамилию, Энтони ищет дебютантку, отвечающую его невероятным стандартам. Все попытки остаются неудачными, пока в Лондон из Индии не приедут Кейт (Симона Эшли) и ее младшая сестра Эдвина (Чаритра Чандран) Шарма. Когда Энтони начинает ухаживать за Эдвиной, Кейт обнаруживает истинную природу его намерений - настоящая любовь не входит в его список приоритетов.

Сестра решает сделать все, что в ее силах, чтобы остановить союз. При этом словесные спарринги Кейт и Энтони только сближают их, усложняя ситуацию с обеих сторон.

К своим ролям в продолжении сериала вернется старый состав: Аджоа Андо (леди Дэнбери), Лоррейн Эшборн (миссис Варли), Харриет Кейнс (Филипа Фезерингтон), Бесси Картер (Пруденс Фезерингтон), Клаудия Джесси (Элоиза Бриджертон), Люк Ньютон (Колин Бриджертон), Голда Рошевел (Королева Шарлотта), Люк Томпсон (Бенедикт Бриджертон), Уилл Тилстон (Грегори Бриджертон), а также Джули Эндрюс в роли голоса леди Уистлдаун.

Напомним, в сети разгорается скандал из-за второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже" от стримингового сервиса Netflix. В одном из эпизодов шоу украинку показали как глупую воровку.

Украинку из сериала зовут Петра. По сюжету, она прилетела из Киева и буквально шокирует главную героиню Эмили своим внешним видом, необразованностью и поведением.

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