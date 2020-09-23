Фильм вскоре выйдет в прокат / eastnews.ua
Экранизация романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди" выйдет на Netflix 13 ноября.
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Главную роль в нем сыграет Софи Лорен, передает Deadline.
Актрисе уже 84 года. Последние десять лет она не снималась в кино. Но в этот раз она сыграет мадам Розу, которая пережила Холокост. Согласно сюжету, она будет зарабатывать на жизнь тем, что будет растить детей проституток. Среди этих детишек будет и 12-летний мальчик.
Съемки фильма проходили в Италии, а отвечал за них Эдуардо Понти. Это сын Софи Лорен.
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