Фильм выйдет на Netflix.

Экранизация романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди" выйдет на Netflix 13 ноября.

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Главную роль в нем сыграет Софи Лорен, передает Deadline.

Актрисе уже 84 года. Последние десять лет она не снималась в кино. Но в этот раз она сыграет мадам Розу, которая пережила Холокост. Согласно сюжету, она будет зарабатывать на жизнь тем, что будет растить детей проституток. Среди этих детишек будет и 12-летний мальчик.

Съемки фильма проходили в Италии, а отвечал за них Эдуардо Понти. Это сын Софи Лорен.

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Автор: УНИАН