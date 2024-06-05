Спортсмены снимутся в голливудском фильме "Машина, которая крушит".

Знаменитый украинский боксер Александр Усик, который в мае стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, снимется в голливудском фильме "Smashing Machine" ("Крушащая машина"). Вместе с ним главную роль сыграет реслер WWE Дуэйн "Скала" Джонсон.

На фоне новости о съемках нового фильма о спорте реслер обратился к Усику и в шутку попросил его: "Не сломай мне челюсть, чемпион".

Также Джонсон в своем Instagram выразил свое уважение к украинцу и отметил, что для него это честь сниматься в одной картине с боксером такого уровня.

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"Я испытываю огромное уважение к Александру. Для меня большая честь, что недавно коронованный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к нашему актерскому составу The Smashing Machine. С нетерпением жду возможности поработать с тобой, мой брат", - написал звезда "Форсажей" Дуэйн.

О чем фильм "Машина, которая крушит"

Это автобиографическая драма, в которой события будут разворачиваться вокруг жизни бывшего бойца UFC Марка Керра. Именно его в картине сыграет Джонсон. Зато Усик предстанет в роли Игоря Волчанчина - украинской легенды ММА.

Он вошел в историю благодаря своим поединкам в эпоху экстремальных единоборств без правил. Вовчанчин дважды встречался на ринге с Керром и дважды побеждал его, но первое решение судей аннулировали.

На мировых экранах лента появится в 2025 году. В актерский состав также войдут Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович. Режиссером станет Банн Сафди.

Напомним, ранее Александр Усик был признан лучшим боксером планеты независимо от категорий.

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