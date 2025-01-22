21 января в Киеве в кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась долгожданная гала-премьера авантюрно-романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Событие поразило масштабами, собрав около около 700 зрителей, которые заполнили сразу четыре кинозала.

На зеленой дорожке блистали исполнители главных ролей - Наталка Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк и Павел Текучев. Гости также поздравили создателей фильма: режиссера Алексея Комаровского, генерального продюсера Андрея Ногина и продюсера Алексея Лимаренко.

На гала-премьере, ведущим которой был креативный продюсер фильма Владимир Остапчук, актеры поделились щемящими и неожиданными моментами со съемок, которые они переживали в процессе создания этой истории.

Режиссер картины Алексей Комаровский отметил, что впервые в фильме был использован искусственный интеллект такого высокого уровня. Благодаря ИИ была воссоздана сцена с элементами Франции конца XIX века. Фильм был создан в копродукции четырех стран - Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Впервые одновременно допремьера ленты состоялась не только в Киеве, но и в Стамбуле и Риге.

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Во время премьеры произошел особый момент. Один из гостей, вдохновленный атмосферой вечера, решил сделать предложение своей возлюбленной прямо на мероприятии. Это стало неожиданностью не только для избранницы, но и для всех присутствующих, которые встретили это событие аплодисментами и искренними эмоциями.

Актеры фильма и команда поздравили влюбленных и презентовали паре символический подарок - картину от украинской художницы Яны Шаповаловой. Все члены съемочной группы оставили на полотне свои автографы.

После просмотра фильма зал поздравил актеров, режиссеров и всю творческую команду овациями.

После показа гостей пригласили на Q&A-сессию в холле кинотеатра, где зрителям было предложено в живой беседе с актерами узнать интересные факты со съемок.

Особый ажиотаж вызвали рассказы о поцелуях Тони Хижняк и Наталки Денисенко, а также о "пикантных" атрибутах фильма и сценах, созданных впервые в истории украинского кино с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, много вопросов было о сценах, которые не вошли в финальный монтаж, что вызвало еще больше интереса к процессу создания фильма.

"Когда ты выйдешь замуж?" поражает не только сюжетом, но и рекордным бюджетом, который стал крупнейшим за последние 10 лет среди лент, созданных исключительно за частные инвестиции.

Фильм покажут в более 190 кинотеатрах на 330 экранах по всей территории Украины.

Кроме того, ленту готовят к показам за рубежом - в странах Европы, США и Канаде. За рубежом фильм "Когда ты выйдешь замуж?" будет транслироваться на оригинальном языке с субтитрами. Кроме того, он будет переведен на английский и немецкий языки, что позволит иностранному зрителю еще больше оценить эту историю.

"Когда ты выйдешь замуж?" уже выходит в широкий прокат 23 января. С 24 по 28 января создатели фильма отправятся в масштабный кинотур по городам Украины. Они посетят Одессу, Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов и Ровно.

Разделить особое событие с командой фильма присоединились звездные гости: Ахтем Сеитаблаев, Лавренюк Елена, Григорий и Кристина Решетник, IVAN LIULENOV, Артемий Егоров, Елена Светлицкая, Анастасия Цимбалару, Черновол Андрей, Олег Борисов, Марина Аристова, Илона Гвоздева, Ирина Татаренко, Кисель Сергей, Вячеслав Соломко, Богдан Беспалов, Денис Бойко, Дымов Саня, Гордеев Макс, Николай Матросов, Алина Доротюк, Денис Тарасов, Яна Смоленцева, TOM SODA, KARTA SVITU, OKS, Анатолий Анатолич и Юла, Алина Пухальская, Анна Малиновская, Анна Луценко, Алина Онопа, Анжела Чигрин, Андрей Лахнов, Анна Тульева, Olya Shelby, Дима Отакот, Оксана Гутцайт, Татьяна Карикова, Евгений Булах, Ирина Кудашова.

На гала-премьерном показе звучал звездный саунд к фильму - хиты от MONATIK, Dorofeeva, KOLA, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, TAYANNA, PIANOБОЙ и MBREEZE.

Производство украинских кинокомпаний FFILMS и IDEAFILMS в партнерстве с UCH, Словакия, Cinevilla Studio Latvia, MissArt, Хорватия.

Официальный партнер фильма - 1+1 Media.

Официальный прокатчик в Украине - B&H Film Distribution.

Партнеры премьеры - B&H Film Distribution.

Fishka - генеральный коммуникационный партнер

Make up - бьюти партнер

Guliver - официальный партнер локации

Love you - ювелирный партнер

Latinium - игристый партнер

Voda.ua - водный партнер

Любовь найдет тебя в кино!

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