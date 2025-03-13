Если вам нравятся картины, в которых строятся планы для побега из тюрьмы, то эта подборка точно для вас.

"Побег из Шоушенка" - это культовый фильм 1994 года, который остается популярным среди киноманов до сих пор. Триллер в главных ролях с Морганом Фрименом и Тимом Роббинсом держит в напряжении зрителя до самого конца. Экранизация повести Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка", созданная Франком Дарабонтом получила мировое признание и много премий, в частности, семь номинаций на "Оскар".

Главный герой банкир Энди Дюфрейн попадает в тюрьму Шоушенк после того, как его приговорили к пожизненному заключению. Там он сталкивается с насилием и несправедливостью. Энди завоевывает доверие администрации, используя свои финансовые знания, и находит друга Реда. В течение лет он тайно готовит побег из тюрьмы, прорывая туннель в стене.

Если вы смотрели "Побег из Шоушенка" и вам нравятся картины с похожим сюжетом, то эта подборка точно для вас. УНИАН советует посмотреть уже сегодня следующие пять картин.

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"Побег из Алькатраса" (1979)

Грабитель-рецидивист Фрэнк Моррис попадает в тюрьму строгого режима Алькатрас, которая находится на острове. Ранее Фрэнк уже убегал из нескольких тюрем, однако руководитель этого места ограничения свободы убежден, что побег из Алькатраса невозможен, ведь раньше это никому не удавалось.

Правда, главный герой так не думает. Даже тюрьма, окруженная водой, не является для него серьезной преградой на пути к свободе. Найдя сообщников и разработав план, Фрэнк начинает тщательную подготовку к побегу.

"Три дня на побег" (2010)

У главного героя Джона была идеальная жизнь, пока его жену Лару не задержали по подозрению в убийстве начальницы. Женщину признают виновной, и она попадает в тюрьму. Ее муж делает все, чтобы доказать ее невиновность, но ему это не удается.

Поэтому он придумывает план побега из тюрьмы. Помочь в реализации плана ему может Деймон, который сбегал из тюрем много раз. Джон рискует и идет на преступления, чтобы спасти жену. Он сотрудничает с наркоторговцами и обманывает полицию, чтобы реализовать свой план.

"Мотылек" (2017)

Криминальная драма рассказывает об Анри Шарьере, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство, которого он не совершал. Он попадает в тюрьму строгого режима на острове во Французской Гвинее, откуда невозможно сбежать, ведь территория места лишения свободы окружена океаном. Из-за тату главного героя называют "Мотылек", которая символизирует для него свободу.

Несколько попыток побега Анри были неудачными, его каждый раз возвращали в тюрьму. Наконец, многолетнее стремление к свободе и вера в свои силы помогают ему вырваться на свободу, но цена его поступка очень высока.

"План побега" (2013)

Главный герой инженер Рэй Бресли всю жизнь занимается проектированием и строительством различных объектов, в частности, и тюрем строгого режима. Однажды его обвиняют в преступлении, которого он не совершал, и обманным путем заключают в ту самую тюрьму, которую он когда-то спроектировал. Эта тюрьма известна как неприступная "могила".

Чтобы выяснить, кто подставил его, Бреслин планирует план побега. Вместе с ним за это рискованное дело берется заключенный Эмиль Ротмайер, который уже много лет сидит за решеткой. Вместе они планируют свой побег и используют знания Рэя об этом месте.

"Зеленая миля" (1999)

События разворачиваются в 1930-х годах в тюрьме "Холодная гора", где находятся приговоренные к смертной казни. Рассказчик Пол Эджкомб работает охранником в блоке убийц, который называют "Зеленая миля". Однажды туда попадает Джон Коффи - огромный афроамериканец, осужденный за убийство двух девушек.

Несмотря на свою пугающую внешность, он оказывается добрым человеком, а впоследствии выясняется, что у него есть чрезвычайный дар - способность исцелять людей. Пол и его коллеги постепенно понимают, что Коффи невиновен, но судебная система не оставляет шансов на оправдание.

Напомним, ранее мы писали о трех лучших фильмах ужасов, которые доведут вас до мурашек. Настоящие ценители этого жанра точно оценят эту атмосферу хоррора и игру актеров в лентах "Впусти меня", "Прочь" и др.

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