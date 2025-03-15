УНИАН подготовил подборку сериалов, которые поражают с первых кадров.

Яркие декорации, костюмы и локации - это не весь список того, что создает неповторимую картинку сериала. Однако многие продюсеры и режиссеры готовы вкладывать кругленькие суммы, чтобы зритель максимально погрузился в сюжет и увидел весь масштаб съемки.

УНИАН подготовил подборку самых дорогих сериалов в истории, на которые потратили миллионы долларов.

"Властелин колец: Кольца власти" - первый сезон стоил 465 млн долларов

Новая экранизация романа Джона Толкина "Властелин колец" стала одной из самых дорогих. Известно, что общий бюджет производства составил 1 млрд долларов. Сериал поражает своими визуальными эффектами и размахом съемки.

Видео дня

События ленты происходят во Вторую эпоху Средиземья за тысячи лет до событий "Властелина колец". Мир находится в относительном мире, но эльф Галадриэль верит, что зло не уничтожено. Поэтому отправляется на его поиски, а тем временем гномы, эльфы и люди сталкиваются с новыми вызовами, которые приведут к созданию колец власти.

Главные роли сыграли Роберт Арамайо, Овейн Артур, Максим Белдри, Ллойд Овен.

"Мандалорец" - первый сезон стоил 120 млн долларов

В 2019 году поклонники Вселенной "Звездных войн" увидели сериал "Мандалорец". Атмосферные и динамичные сцены поражают с первого кадра. Над производством этого сериала работали более 7 лет.

Кинолента рассказывает историю загадочного охотника за головами Дина Джарина. Он путешествует по галактике после падения Империи и берет под опеку ребенка с силой джедаев - Грогу ("Малыш Йода"). Вместе они раскрывают тайны и попадают в приключения.

Главные роли сыграли Педро Паскаль, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Везерс и другие.

"Мир Дикого Запада" - первый сезон стоил 100 млн долларов

Научно-фантастический сериал "Мир Дикого Запада" является ремейком-адаптацией одноименного кинофильма "Край "Дикий Запад". Продюсерами ленты стали Лиза Джой и Джонатан Нолан. Первые сезоны сериала получили восторженные отзывы зрителей и поразили своими декорациями.

По сюжету действие происходит в футуристическом парке развлечений, где андроиды-гуманоиды обслуживают гостей. Они позволяют окунуться в мир Дикого Запада без каких-либо ограничений, однако позже из послушных исполнителей работы превращаются в жестоких убийц.

Главные роли сыграли Эван Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Мерсден, Эд Харрис, Джеффри Райт и другие.

Напомним, ранее УНИАН писал о 5 лучших психологических триллеров всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: