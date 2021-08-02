Сегодня Наталья Могилевская отмечает свой день рождения.

Украинская певица Наталья Могилевская 2 августа отмечает свое 46-летие. Народная артистка Украины смогла прославиться на весь мир своими хитами - от душевных до танцевальных. Она смело меняет образы и искусно подходит к созданию клипов.

Первым хитом масштабного уровня стала песня "Місяць", благодаря которой Могилевскую признали лучшей певицей. А сам трек стал песней года в Украине.

2004 год стал для нее знаковым. Наталья выступила телеведущей и продюсером проекта "Шанс", а также выпустила совместную песню с Виталием Козловским "Відправила message".

Еще один хит - "Ти мені не даєш". Клип на эту песню артистка создала вместе со Скрябиным.

Клип на песню "Завелась" стал новым толчком в признании Могилевской.

В клипе "Я танцевала" Наталья изменила имидж, значительно похудела и прямо-таки "разорвала" зрителей своими зажигательными танцами в окружении симпатичных танцоров.

В этом году вышла ее новая песня "До дна". В видеоработе певица получила ранение в сердце, за что отомстила любовнику, оставив его умирать на дне.

"Мой мужчина может любить меня или умереть, по-другому никак!” – прокомментировала певица клип.

Также Могилевская объявила страстный период в жизни, который выливается в первую песню и видеоклип будущего альбома.

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Автор: Диана Могилевич