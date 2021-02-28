Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором поет свою новую песню.
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Вероятно, это кадры нового клипа, который совсем скоро Надя выпустит. На видео она предстала в черных штанах и белой майке. А также Дорофеева сделала два высоких хвостика.
"Осторожно, слив трека! 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP", - подписала видео Надя.
Поклонники в предвкушении новой песни. После того как Дорофеева ушла в сольное плаванье и выпустила трек gorit, клип просмотрели более 30 миллионов человек.
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