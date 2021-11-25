Поклонники отметили, что во время просмотра ролика у них были мурашки по телу.

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала mood видео на песню российской группы Тату "Я твоя не первая".

В кадре Надя предстала в черном мини-платье с прозрачными рукавами. Весь клип она сидит на полу и чувственно исполняет песню.

"Я рада принять участие в международном трибьюте группы "Тату" от Spotify и прикоснуться к песне "Я твоя не первая" своим прочтением. У нас произошел идеальный мэтч: в каждой строчке, как и в каждом кадре этого видео я – открытая и настоящая. Здесь нет лишних декораций, эффектов и танцев. Я просто показываю вам себя", - подписала ролик Дорофеева.

Читайте такжеСтали известны номинанты на премию Грэмми-2022: кто в лидерахОтметим, что именно это видео показывали на большом экране на трибьют-концерте Тату в Москве. При этом поклонники пришли в восторг от нового ролика певицы.

"Настолько нежно, чувственно... Нет никаких танцев, мега локаций и всего прочего, а мурашки по телу побежали", "Как это красиво! Кавер очень душевный", "Шикарно всё - и музыка, и текст, и голос", "Это очень душевно и очень до слёз", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Надя Дорофеева ответила на жесткие комментарии хейтеров.

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Автор: Диана Могилевич