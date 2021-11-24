Певица ответила, делала ли "уколы красоты".

Украинская певица Надя Дорофеева в программе "ЖВЛ" ответила на колкие комментарии людей в социальных сетях.

Так, певицу периодически обвиняют в том, что она прибегает к "уколам красоты", а также в том, что в жизни она выглядит совсем не так как в клипах. В программе Надя рассказала, что еще никогда ничего не колола себе в лицо, что зубы у нее свои (не виниры) и что она больше нравится себе не накрашенной.

Кроме того, Дорофеева отреагировала еще и на упреки, которые касаются ее худорбы.

"Если человек так формулирует, то это, конечно, беда. Я люблю картошку, я люблю котлетки. Я всегда была худенькой. Это чистой воды буллинг", добавила певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева в образе "развратного ангела" взорвала сеть.

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Автор: Диана Могилевич