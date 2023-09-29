Мультфильм выйдет в украинский прокат 23 ноября 2023 года.

Кинокомпания Disney выпустила новый трейлер семейного мультфильма-мюзикла "Желание" (Wish), который соединил в себе компьютерную анимацию с классической рисованной анимацией легендарной студии. Это уже 62-й анимационный фильм, созданный Disney за ее 100-летнюю историю существования.

В центре сюжета мультфильма – сообразительная девушка-идеалистка Аша, которая загадывает настолько сильное желание, что на него откликается космическая сила – маленький шарик безграничной энергии. Чтобы спасти ее народ, вместе они должны противостоять злому королю.

В оригинальной версии главных героев озвучили Ариана Дебос ("Вестсайдская история", "Гамильтон"), Алан Тьюдик ("Рая и последний дракон", "Ледяное сердце", "Алладин") и Крис Пайн ("Чудо-Женщина", "Звездный путь", "Подземелья и драконы").

Режиссером "Желания" выступил американский аниматор Крис Бак, который до этого снял мультфильмы "Ледяное сердце" (обе части), "Тарзан" и "Держи волну!".

Музыку написал Дэвид Мецгер, который в свое время приобщился к работе над саундтреками к таким популярным мультфильмам, как "Рио", "Ледяное сердце", "Ваяна", "Король лев" и многим другим.

Мультфильм выйдет в украинский прокат 23 ноября 2023 года.

Отметим, также сейчас Disney разрабатывает такие анимационные фильмы, как "Элио", "Мысли наизнанку 2" и "Муфаса: Король Лев " – все они должны выйти в течение 2024 года. Кроме того, готовится третий мультфильм серии "Ледяное сердце", пятый мультфильм франшизы "История игрушек" и сиквел "Зоотрополиса".

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