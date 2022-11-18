В украинский прокат мультфильм выйдет 15 июня 2023 года.

Вышел дублированный трейлер новой анимации от Disney и Pixar "Стихии" (Elemental).

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат мультфильм выйдет 15 июня 2023 года. События мультфильма будут разворачиваться в городе Стихий, в котором вместе проживают огненные, водяные, земляные и воздушные жители. Элемент огня Эмбер – решительная, сообразительная и вспыльчивая девушка – дружит с веселым парнем по имени Уэйд, который как водный элемент привык плыть по течению в жизни. Их дружба бросает вызов убеждениям Эмбер о мире, в котором они живут.

Режиссером мультфильма выступил Питер Сон, который до этого поставил 3D-анимацию "Добрый динозавр". Также он работал как автор историй и аниматор в командах, которые создали такие известные анимационные фильмы, как "В поисках Немо", "Суперсемейка", "Рататуй", "ВАЛЛ·И" и "Вперед и вверх".

Чем известна студия анимации Pixar

Студия компьютерной анимации Pixar была создана в 1986 году на базе Graphic Group компании Lucasfilm и сейчас является одним из лидеров этого направления. Ее основатели собственно и создали компьютерную анимацию. С 2006 года Pixar принадлежит компании Disney.

За годы своего существования Pixar создала такие анимационные хиты, как "История игрушек" (1995), "Корпорация монстров" (2001), "В поисках Немо" (2003), "Суперсемейка" (2004), "Тачки" (2006), "Рататуй" (2007), "ВАЛЛ·И" (2008), "Вперед и вверх" (2009), "Отважная" (2012), "Душа" (2020), "Лука" (2021), "Лайтер" (2022) и многие другие.

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