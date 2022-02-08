Приключенческая анимация расскажет о происхождении космического персонажа из "Истории игрушек".

Вышел украинский трейлер мультфильма "Базз Спаситель" от легендарных студий Disney и Pixar.

Ролик опубликован на YouTube-канале Kinomania Film Distribution.

Премьера мультфильма запланирована на 16 июня 2022.

Режиссерами ленты выступили Ангус Маклейн и Галин Сусман. Участие в съемках принимал актер Крис Эванс. Он заменил Тима Аллена, который озвучил Базза Лайтера во всех фильмах из серии "Истории игрушек".

"Базз Спаситель": трейлер

"Базз Спаситель": что известно о мультике

Научно-фантастическая приключенческая анимация от Disney и Pixar.

Это 26-й полнометражный фильм и первый спин-офф Pixar.

Сюжет. Рассказывает историю происхождения Базза Спасателя, легендарного космического рейнджера из "Истории игрушек".

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