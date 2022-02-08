Вышел украинский трейлер мультфильма "Базз Спаситель" от легендарных студий Disney и Pixar.
Ролик опубликован на YouTube-канале Kinomania Film Distribution.
Премьера мультфильма запланирована на 16 июня 2022.
Режиссерами ленты выступили Ангус Маклейн и Галин Сусман. Участие в съемках принимал актер Крис Эванс. Он заменил Тима Аллена, который озвучил Базза Лайтера во всех фильмах из серии "Истории игрушек".
"Базз Спаситель": трейлер
"Базз Спаситель": что известно о мультике
Научно-фантастическая приключенческая анимация от Disney и Pixar.
Это 26-й полнометражный фильм и первый спин-офф Pixar.
Сюжет. Рассказывает историю происхождения Базза Спасателя, легендарного космического рейнджера из "Истории игрушек".