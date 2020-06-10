Вручение премии за лучший фильм по версии MTV перенесли

Список номинантов премии MTV Movie & TV Awards 2020 пока не объявлен.

Вручение премии MTV Movie & TV Awards 2020, которое должно было состояться в этом месяце, отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Организаторы премии рассматривают возможность провести церемонию в декабре, сообщает НВ со ссылкой на Variety

Эта новость последовала после объявления о том, что MTV в настоящее время обдумывает проведение Video Music Awards в августе в Barclays Center в Бруклине.

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"Здоровье всех участников является нашим приоритетом номер один. Кроме того, мы работаем над несколькими планами на случай непредвиденных обстоятельств", - заявил в начале месяца представитель MTV.

В этом году MTV не объявляла точную дату MTV Movie & TV Awards, но прошлогоднее мероприятие прошло в Лос-Анджелесе 15 июня. По данным инсайдеров, MTV надеется провести церемонию позже в этом году.

В прошлом году номинации были объявлены 14 мая. Напомним, победителями премии MTV Movie & TV Awards 2019 стали "Мстители: Финал", "Игра престолов", "Звезда родилась" и "Рассказ служанки".

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