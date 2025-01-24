Инсайдеры говорят, знаменитость опустошена и расстроена.

Известная американская актриса Анджелина Джоли, сыгравшая главную роль оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария", не попала на кинопремию "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм". Звезда Голливуда отреагировала на провал с картиной.

Как пишет издание Раге Six, инсайдеры указывают, что знаменитость опустошена из-за решения организаторов премии. Она "вложила душу" в ленту "Мария" и долго училась петь, чтобы сняться в картине от Netflix. Представители платформы также были возмущены и удивлены таким решением.

"Анджелина опустошена. Посмотрите на работу, которую она делала для фильма. Она хотела быть номинированной. Она посетила шоу Джимми Фэллона, свое первое вечернее шоу за более чем десять лет. Она даже посетила премию Gotham и снялась для всех этих обложек", - рассказали источники.

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Другой инсайдер отметил, что причиной отсутствия Джоли на "Оскаре" стал ее скандальный развод с актером Брэдом Питтом. По его словам, в Голливуде поддерживают экс-супруга артистки, поэтому никто не хочет выступать против него. Как известно, экс-супруги подали официальное заявление на развод в декабре прошлого года после длительной судебной тяжбы, которая длилась восемь лет.

Отметим, что в номинацию "Лучшая актриса" на "Оскаре" в этом году попали Майки Мэдисон ("Анора"), Фернанда Торрес ("Я все еще здесь"), Деми Мур ("Субстанция"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес") и Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада"). В категории "Лучший фильм" оказались "Анора", "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Конклав", "Эмилия Перес", "Дюна: Часть 2", "Бруталист", "Субстанция", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля"".

Анджелина стала лауреатом премии в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Прерванная жизнь" в 2000 году. Через девять лет ее номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за ленту "Подмена".

Напомним, ранее Джоли показалась с сыном от Питта, с которым помогала пострадавшим в пожаре в Лос-Анджелесе. Актрису заметили возле супермаркета, когда она паковала продукты в свое авто.

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