Показ четырехсерийной ленты с Александром Яремой и Александром Яцентюком в главных ролях состоится 24 апреля в 19:40.

По сюжету следователь из Киева Маркиян Сыч (Александр Яцентюк) после ранения приезжает на реабилитацию в живописное карпатское село Ясени. Но вместо спокойного отдыха он оказывается в водовороте загадочных событий и приобщается к расследованию ряда смертей. Местный участковый Иван Басюк (Александр Ярема) хочет побыстрее закрыть дело, а местные жители обвиняют во всем злых духов. Маркиян выясняет, что все вокруг скрывают правду, имеют свои секреты и боятся говорить о прошлом.

Почему стоит посмотреть сериал "Злые духи"

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1. Красота Карпат и аутентичность в деталях

Это не просто сериал, а глубокое погружение в атмосферу украинских Карпат, где реальность переплетается с легендами. Съемки проходили в Киевской области и в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" во Львовской области, что позволило передать местный колорит.

Художница Олеся Бондарь вместе с командой создала уникальные декорации и образы. Перед съемками она с командой побывала в экспедиции в Карпатах, много ходила по селам, общалась с местными, фотографировала кафе, дома, мелкие бытовые детали. Некоторые вещи одалживали для съемок у местных жителей, некоторые - покупали на блошиных рынках.

Специально для сериала была создана и "обжита" хата мольфара, которого сыграл Олекса Городенко. Интерьер воссоздавали в пустом помещении, с нуля. Среди деталей зрители смогут увидеть старинные ковры, семейные фото, сушеные травы, карпатскую посуду, а также заспиртованные гадюки и сушеные лягушки.

Особое внимание создатели уделили образу Мары - полумистического существа, которое появляется в кадре всего на несколько секунд, но оставляет мощное впечатление. Ее облик продумывали очень детально - национальный колорит, но тонкий, без шароварщины. Изюминкой стал оригинальный венок из цветов. Образ дополнили символические татуировки, старинное ожерелье, тщательно подобранный грим.

2. Колоритный актерский дуэт - Александр Ярема и Александр Яцентюк

Актеры создали колоритный, контрастный и довольно забавный тандем. Маркиян Сыч - следователь из Киева, молчаливый, закрытый, внимательный к деталям, имеет аналитический склад мышления и твердый характер, не верит в мистику, опирается только на факты, привык доводить дела до конца. Сельский участковый Иван Басюк - простой, открытый, верит в добро, хороший семьянин, с чувством юмора.

Также в ленте снимались Иван Залуский, Яна Ключник, Исабель Меркулова, Дмитрий Палеев-Барманский, Наталья Корецкая, Остап Репка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик, Федор Смирнов и другие.

3. Настоящий мольфар на площадке

Роль Мольфара сыграл Олекса Городенко. Как оказалось, он на самом деле происходит из рода мольфаров, разбирается в древних ритуалах. Во время съемок он провел настоящий обряд очищения. Как рассказал Алексей, свой дар он впервые почувствовал в пятилетнем возрасте: начал видеть вещи, которые не видели другие люди. А лет с 17 начал интересоваться мольфарством глубже, а также психологией и биоэнергетикой.

4. Мистика во время съемок

Съемки сериала были окутаны мистикой и загадочными совпадениями. Режиссер ленты Денис Тарасов с командой едва не разбился на том же месте, где произошла авария по сюжету сериала. Машину внезапно занесло на узкой горной дороге, и она полетела в пропасть. Авто чудом остановилось и не перевернулось. К счастью, никто не пострадал, лишь немного побилась машина.

Актрису на одну из ключевых ролей также нашли магическим образом. Девушку случайно заметили в отеле, где она работала. Получив предложение, девушка была озадачена и сначала отказалась. Она не верила, что так бывает и что она вот так случайно может впервые попасть в кино и сыграть в команде известных актеров.

5. Испытания для актеров

Съемки проходили в горной местности без связи, что создавало дополнительные трудности для всей команды. Актеры ежедневно преодолевали несколько километров пешком до локаций, поднимались по крутым склонам. Особенно сложно было Ивану Залускому, который в жару снимался в сложном гриме и выполнял каскадерские трюки. Актеру Назару Яну Божику пришлось лежать в ледяной горной реке, а оператор стоял в воде почти по пояс. Кроме того, команду донимали пчелы, которые роились над площадкой. Но ни одно насекомое не ужалило ни актеров, ни кого-то из съемочной группы.

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