В социальных сетях появилось много фотографий самого Тома Круза, сделанных в разных местах Дубая.

Американский актер Том Круз прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для съемок фильмов «Миссия невыполнима 7» и «8».

Читайте такжеСедьмую часть "Миссии невыполнимой" не будут снимать в УкраинеСМИ узнали, что он встретился со своим другом Ахмедом Аль Шейхом, управляющим директором Dubai Media Incorporated.

«Я рад приветствовать и принять в Дубае моего хорошего друга Тома Круза. Мировая звезда находится с рабочим визитом в ОАЭ, где снимает один из своих новых фильмов – в Абу-Даби», – сказал Аль Шейх.

Саймон Пегг, партнер Тома Круза по фильму, ранее сообщил, что съемочная группа прибыла в страну и займется кинопроизводством. Он опубликовал в Instagram множество коротких историй со съемочной площадки в Абу-Даби. Кроме того, в социальных сетях появилось множество фотографий самого Тома Круза, сделанных в разных местах Дубая, передают russianemirates.

Режиссер двух сиквелов Кристофер МакКуорри также обозначил номер MI7MI8 в своей публикации в Instagram, разместив фото из пустыни Абу-Даби.

В 2010 году на съемках «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом» Том Круз без всякой страховки взобрался на пик самого высокого здания в мире — небоскреба Burj Khalifa в Дубае — и написал на шпиле имя своей жены Кэти Холмс. Два года спустя они развелись.

Новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН