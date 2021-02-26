Милла Йовович сыграет Серую Элис, а Дэйв Батиста — Бойса, остальной актерский состав пока не раскрывается.

Голливудские актеры Милла Йовович и Дэйв Батиста снимутся в экранизации рассказа Джорджа Мартина под названием "В потерянных землях".

Читайте такжеМилла Йовович появилась на новом кадре из фильма "Охотник на монстров"Как сообщает 112ua со ссылкой на Variety, режиссером и сценаристом картины выступит муж Йовович - Пол Андерсон ("Обитель зла").

Картина расскажет о волшебнице Серой Элис, которая стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом она отправляется в потерянные земли, где ей приходится сражаться с демонами и людьми.

Милла Йовович сыграет Серую Элис, а Дэйв Батиста — Бойса, остальной актерский состав пока не раскрывается.

Когда начнутся съемки "В потерянных землях" не сообщается. Дата премьеры также неизвестна.

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Автор: УНИАН