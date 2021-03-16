Дерзкий рокерский стиль и «Харлей - Дэвидсон», красный кабриолет и блеск Голливуда. Казалось бы, выдумать что-то поярче просто невозможно. Но он привык удивлять. В своем новом концертном клипе на хит «Я твій Міша» - Михало Поплавский появился перед зрителем в новом образе. Теперь он стильный романтик, сердце которого пленила красивая блондинка.

Сюжет клипа построен на воспевании женской красоты. На этот раз поражали стильными костюмами и ярким дизайном, а изюминкой произведения стал полет красавицы-блондинки на диско-шаре.

Михаил Поплавский говорит - посвятил новый клип всем украинкам: "Украинки - самые красивые женщины в мире! И нам, мужчинам, нужно ценить и беречь это нежное сокровище. Ведь чего хочет женщина, того хочет Бог!».

Клип «Я твій Міша» также снимали с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube, Unreal Engine и других. Съемки длились всего 4 часа, впрочем этому предшествовала кропотливая подготовка в течение месяца.

Идею подал молодой режиссер-постановщик студент 5-го курса КНУКиИ Михаил Харченко. Ранее он выступил постановщиком еще одного клипа Михаила Поплавского «Далі буде». А воплотить ее в жизнь помогли режиссера: Лилия Еременко и Яна Браценюк, и оператор-постановщик - Евгений Павличенко.

«Концертный клип «Я твій Міша» - синтез любви с загадочным внутренним миром женщины. Каждая женщина - уникальна, даже космична. Я пытался изобразить отношение главного героя к женщинам, его поиски той единственной и неповторимой, которую он почувствует сердцем», - отметил Михаил Харченко.

Презентация клипа состоялась в Университете культуры, в окружении звездных выпускников, друзей и коллег. Поздравить ректора пришли «светская львица» Влада Литовченко, певицы Алина Гросу, Камалия и другие.

"Это яркий, это молодежный клип. Модный, к тому же, очень понятная каждому песня, как из девяностых. Это все гармонично сочетается и очень круто подходит Михаилу Михайловичу», - отметила Алина Гросу.

«Очень много Миш у нас. И каждая женщина будет думать, что эта песня о ее Мише. А меня клип поразил еще и потому, что Михаил Михайлович, несмотря на то, что он ректор, известная личность - остается простым, человечным. Он всегда юный орел, всегда наш», - поделилась впечатлениями Камалия.

Клип скоро выйдет на телевидении, увидеть его уже можно на Youtube и других платформах.

"Жизнь это праздник, а если праздника нет, то надо создать его, - убежден Михаил Поплавский. – Это тоже большое счастье - вкладывать часть своей энергии, позитива ради ваших улыбок. Я хочу, чтобы вы все были заряжены на любовь!»

Напоследок Михаил Михайлович добавил еще интриги:

- Клип на песню «Я твій Міша» был снят исключительно для женщин. А вот следующий "Забава" – и мы скоро его презентуем - будет для мужчин.

Сейчас Михаил Поплавский еще готовит съемки новых пяти клипов! Кому карантин, а кому - творческий подъем!

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Автор: УНИАН