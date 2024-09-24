Ради украинской премьеры фильма легендарный актер даже приезжал в Черновцы.

Массовый зритель знает американского актера Вигго Мортенсена по ряду выдающихся ролей. За свою долгую карьеру он успел сыграть главные роли как в многомиллионных блокбастерах (Арагон из "Властелина колец"), так и в независимых лентах ("Оправданная жестокость", "Капитан фантастик", "Зеленая книга"). Кроме того, Мортенсен известен своей активной поддержкой Украины после начала Россией полномасштабной войны в 2022 году.

Однако также он уже успел несколько раз попробовать свои силы как режиссер – и 26 сентября 2024 года в украинских кинотеатрах появится его вестерн "До конца света" (The Dead Don't Hurt), также известный под названием "Мертвецам не больно". Новая режиссерская работа Вигго Мортенсена рассказывает о временах Гражданской войны в США, когда женщина должна позаботиться о своем доме в городе, где заправляют бандиты, пока ее муж на войне.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали пять причин, почему украинцам стоит посмотреть фильм "До конца света" в кинотеатрах.

1. Мастерство Мортенсена как режиссера

Это уже вторая режиссерская работа Вигго Мортенсена. Его режиссерский дебют состоялся в 2020 году, когда он выпустил драму "Падение" (Falling). Также актер выступил продюсером, сценаристом и композитором ленты.

В том фильме сам Мортенсен сыграл гея среднего возраста, чей отец-гомофоб начинает проявлять симптомы деменции. Фильм был представлен на кинофестивале Sundance и получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

2. Визит Мортенсена в Украину

"До конца света" – это фильм, ради которого Мортенсен приехал в Украину летом 2024 года: украинская премьера ленты состоялась на кинофестивале Миколайчук OPEN в Черновцах.

Во время визита актер также пообщался с женами военных, которые служат сейчас на фронте. И его тронуло, как зрительницы сравнивали себя с главной героиней.

3. Фестивальный успех

В рамках презентации своего нового фильма Мортенсен побывал на многих международных фестивалях, включая фестиваль в Глазго и в Карловых Варах.

На большинстве мероприятий он был в футболке с украинским трезубцем, таким образом еще раз напоминая мировому сообществу о войне в Украине и выражая солидарность с украинским народом.

4. Мастер на все руки

В ленте "До конца света" Вигго Мортенсен, так же как и в своем режиссерском дебюте, выступил режиссером, сыграл главную мужскую роль, написал сценарий, музыку и стал продюсером. Во всех этих сферах у Мортенсена есть опыт.

Ранее Мортенсен запустил издательство "Персеваль Пресс", где помогает выпускаться молодым писателям. Также на этом же издательстве он издает свои сборники поэзии и фотографии.

Мортенсен также написал несколько музыкальных альбомов, в том числе часть саундтрека к "Властелину колец: Возвращение короля".

5. Источник вдохновения для фильма

Как и в своем режиссерском дебюте, при создании "До конца света" Мортенсен вдохновлялся собственной семьей. Актер поделился, что история нового фильма возникла на основе образа его матери.

Когда он иллюстрировал книги 1930-х годов, которые читала его мать, будучи маленькой, актер представил, как она могла стать частью одной из тех историй. Таким образом и появилась лента "До конца света".

О чем фильм "До конца света"

События ленты разворачиваются в 1860-х годах в США. Отчаянная Вивьен Ле Куди отправляется в путешествие с датским мигрантом Хольгером Ольсеном, чтобы построить совместную жизнь в запыленном городке штата Невада. Однако гражданская война набирает обороты, поэтому мужчина отправляется на войну на стороне Армии Севера. Теперь его возлюбленная должна сама себя защищать, а это нелегко в городе, который контролируют жестокие и испорченные мужчины.

Главную женскую роль в ленте сыграла люксембургская актриса Вики Крипс, известная по ролям в фильмах "Остров Бергмана", "Влюбленная в пустыне", "Корсет" и "Призрачная нить".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 68% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория дала ему 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: