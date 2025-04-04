В украинский прокат фильм выйдет 26 июня 2025 года.

Кинокомпания Blumhouse Productions наконец показала полный трейлер научно-фантастического фильма ужасов "М3ГАН 2.0" (M3GAN 2.0), сиквела хитового фильма 2022 года.

События фильма разворачиваются через два года после кровавой резни, которую устроила сумасшедшая кукла-убийца М3ГАН. Теперь ее разработчица Джемма является известным автором и борется за контроль над ИИ, а ее племянница Кэди – уже бунтующая девушка-подросток. В это время мощная военная корпорация на базе технологии М3ГАН создает новое супероружие – робота Амелию. Она быстрая и умная, а, главное, охотится на всех, кто причастен к ее созданию, поэтому Джемма – тоже в списке. Чтобы спасти свою семью и весь мир, женщина должна вернуть М3ГАН, и на этот раз она должна быть еще сильнее, еще опаснее и еще безумнее.

В новом фильме к своим ролям вернулись Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу и Эми Дональд/Дженна Дэвис, которые повторили образы Джеммы, Кэди и М3ГАН. Между тем, Брайан Джордан Альварес и Джен Ван Эппс снова сыграли Коула и Тесс.

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А вот роль Амелии досталась голливудской актрисе родом из Киева – Иванне Сахно ("Тихоокеанский рубеж: Восстание", сериал "Асока").

Автором сценария и режиссером выступил новозеландец Герард Джонстоун, который также снял первую часть "М3ГАН", а продюсерами снова стали Джеймс Ван и Джейсон Блум.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 26 июня 2025 года.

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