В украинский прокат лента с Адамом Драйвером в главной роли выйдет 26 сентября 2024 года.

Украинские киноманы смогут посмотреть на больших экранах эпический научно-фантастический фильм "Мегалополис" (Megalopolis) от культового американского режиссера Фрэнсиса Форда Коппола ("Апокалипсис сегодня", "Люди дождя", "Крестный отец", "Дракула").

Как сообщила пресс-служба компании Adastra Cinema, в украинский прокат лента выйдет 26 сентября 2024 года.

Действие фильма происходит в будущем с эстетикой Древнего Рима. Главный герой – гениальный архитектор Серж Катилина, который хочет перестроить находящийся в упадке Нью-Йорк, чтобы превратить его в грандиозную мировую столицу. Однако на пути к воплощению своего замысла он сталкивается с конкурентом – коррумпированным мэром Нью-Йорка Фрэнком Сисеро, который ведет борьбу запрещенными методами.

Сюжет фильма основан на произведении древнеримского историка Саллюстия "О заговоре Катилины". Создавая сценарий, Коппола вдохновлялся историей Древнего Рима, и в именах главных героев есть отсылки к Марку Тулию Цицерону и Луцию Сергию Катилине.

Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Дом Гуччи", "Феррари") и Натали Эммануэль (сериал "Игра престолов", франшиза "Форсаж"), а главного антагониста сыграл Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец").

Также в ленте задействованы Джон Войт ("Полуночный ковбой", "Схватка", "Миссия невыполнима"), Дастин Хоффман ("Полуночный ковбой", "Соломенные псы", "Тутси"), Кейт Бланшетт ("Авиатор", "Властелин колец", "Кэрол", "Аллея кошмаров"), Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом", "Бэтмен возвращается", "Белый олеандр", "Человек-муравей и Оса"), Обри Плаза (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Легион", "Белый лотос"), Шайа Лабаф ("Трансформеры", "Нимфоманка", "Ярость"), Джейсон Шварцман ("Скотт Пилигрим против всех", "Мария-Антуанетта, "Королевство полной луны"), Лоренс Фишберн ("Апокалипсис сегодня", "Матрица", "Джон Уик") и многие другие.

Сам 85-летний Коппола называет "Мегалополис" главным проектом всей своей жизни. Его идею он вынашивал более 40 лет, но по разным причинам у него так и не получалось начать съемки – от отсутствия спонсоров до терактов 11 сентября и пандемии коронавируса. В итоге он вложил в проект около 100-120 миллионов долларов собственных средств. Чтобы собрать такую сумму, ему даже пришлось продать "значительную часть своей винной империи" в Северной Калифорнии.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года и он получил противоречивые отзывы – кто-то называл его шедевром, а кто-то запутанным и нудним. Впрочем, все хвалили ленту за визуальную составляющую.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 52% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 59 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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