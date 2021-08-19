Премьера ленты в Украине должна состояться 4 ноября 2021 года.

Американская киностудия Marvel показала новый трейлер своего нового фильма "Вечные", снятого режиссером Хлоей Чжао.

Ролик был опубликован на YouTubeк-канале студии 19 августа.

В трейлере говорится о том, кем именно являются новые супергерои, чем они занимались последние 7000 лет и почему они не помешали "Безумному титану" Таносу уничтожить половину Вселенной в ленте "Мстители: Финал".

Читайте такжеНовые "Доктор Стрэндж", "Тор" и Анджелина Джоли в фильме "Вечные": самые ожидаемые проекты Marvel (видео)Вечные — это раса могущественных пришельцев, созданных богоподобными существами Целестиалами и посланных на Землю. Каждый из них обладает невероятно сильными и уникальными способностями.

В новом фильме Вечные будут защищать человечество от своих извечных врагов - Девиантов, которые обрушатся на Землю после того, как Мстители вернули к жизни половину Вселенной, уничтоженной Таносом.

Напомним, что премьера фильма "Вечные" в Украине должна состояться 4 ноября 2021 года. Главные роли в блокбастере исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.

Также УНИАН сообщал, что американский актер Оскар Айзек сыграет главную роль в новом сериале "Лунный рыцарь", который снимет Marvel.

Автор: Станислав Кожемякин