Звезды Маричка Падалко, Ирина Ванникова, Стася Ровинская, Владимир Рабчун и Егор Гордеев пришли на премьеру "Щенячий патруль в кино".

В Киеве состоялась долгожданная премьера культового анимационного приключения "Щенячий патруль в кино"! Одного из персонажей мультика, любознательного репортера Марти обличителя, озвучил на украинском телеведущий и продюсер "Твой день" на 1+1 Егор Гордеев. Марти - прототип Егора Гордеева.

Очень похожий на него мультперсонаж – такой же изобретательный и немного безумный журналист.

Первыми в увлекательное путешествие по бухте приключений отправились актеры дубляжа, звездные гости, журналисты и блогеры. Хотя Егор Гордеев не смог присутствовать, однако прямо из отпуска передал видеопоздравление гостям премьерного показа. Видео включили на огромном экране кинотеатра для полного зала зрителей.

"Марти - нереально крутой и задорный ведущий новостей! При этом он безумно добр! Добрый, кстати, весь мультфильм! Поэтому приходите в кинотеатры и смотрите! Точно каждый возьмет свое! Ну, а если в кино мы увидимся уже сейчас, то в эфире 1+1 совсем скоро. Потому что отпуск, как и все приятное, имеет свойство быстро заканчиваться", - сказал Егор.

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По сюжету анимации - команда щенков бросает вызов вору Гамдингеру, который стал мэром Бухты Приключений. На лидера щенячьего патруля, мальчика Райдера и его друзей-щенят ждут веселье и опасность, тайны прошлого и новые знакомства.

Поддержать Гордеева пришли его коллеги: ведущая ТСН Маричка Падалко с мужем и двумя дочерьми Катей и Марийкой, ведущие шоу "Твой день" Ирина Ванникова с дочкой Марией, Стася Ровинская с сыновьями Эваном и Энеем и Владимир Рабчун. Также Маричка Падалко вспомнила о своем дубляжном опыте.

"Мы пришли поддержать всей семьей Егора Гордеева. Я помню, что сама была на его месте буквально несколько лет назад, когда озвучивала телеведущую Натали Точняк в мультике "Тачки 3". И я знаю насколько это ответственно. Там требования к чистоте голоса, произношения гораздо выше, чем на телевидении. И эти строки, даже если их немного, что выходят в мультике, они более ценны за 3 часа, проведенные в эфире. Поэтому мы очень за Егора радуемся. Мне кажется, что вообще он может быть классным мультяшным персонажем", – рассказала Маричка Падалко.

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Автор: Диана Могилевич